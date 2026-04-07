Πάσχα 2026: Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται στις αργίες

Τι ισχύει για εργασία και αμοιβές τις ημέρες του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα.

Οι Αργίες Πάσχα συνοδεύονται από ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και ως προς την αμοιβή όσων απασχοληθούν. Οι κανόνες που ισχύουν αποσαφηνίζουν πότε επιτρέπεται η εργασία και πώς αμείβεται.

Οι σχετικές οδηγίες έχουν παρουσιαστεί από τη ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων, δίνοντας πλήρη εικόνα για τις υποχρεώσεις εργοδοτών και τα δικαιώματα εργαζομένων.

Τι ισχύει για Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, καθώς η λειτουργία τους επιτρέπεται μόνο μετά τις 13:00. Μέχρι εκείνη την ώρα απαγορεύεται η απασχόληση εργαζομένων.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η ημέρα δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συλλογικές συμβάσεις, κανονισμούς ή καθιερωμένη πρακτική.

Το Μεγάλο Σάββατο θεωρείται κανονική εργάσιμη ημέρα για όσους εργάζονται νόμιμα Σάββατο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε επίπεδο επιχείρησης.

Κυριακή του Πάσχα και βασικός κανόνας αργίας

Η Κυριακή του Πάσχα ακολουθεί τον γενικό κανόνα της Κυριακής αργίας, με την απασχόληση να απαγορεύεται στις περισσότερες περιπτώσεις.

Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές, δικαιούνται αυξημένες αποδοχές και επιπλέον παροχές.

Πώς αμείβεται η εργασία σε αργίες

Οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν σε Κυριακές ή αργίες λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες απασχόλησης.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, καταβάλλεται το σύνηθες ημερομίσθιο μαζί με την προσαύξηση. Αντίστοιχα, για τους μισθωτούς με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση υπολογίζεται στο 1/25 του μισθού.

Επιπλέον, σε περίπτωση απασχόλησης άνω των πέντε ωρών την Κυριακή, προβλέπεται και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Τι ισχύει για τη Δευτέρα του Πάσχα

Η Δευτέρα του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Όσες δεν λειτουργούν καταβάλλουν κανονικά τις αποδοχές χωρίς προσαύξηση.

Σε περίπτωση απασχόλησης, ισχύουν οι ίδιες προσαυξήσεις 75%, ενώ για επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτάκτως, προβλέπονται πρόσθετες αμοιβές.

Σημαντικές επισημάνσεις για εργαζόμενους και εργοδότες

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία επιχειρήσεων και την απασχόληση προσωπικού κατά τις αργίες, με σαφείς εξαιρέσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Η παράνομη απασχόληση εργαζομένων σε ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρείται σοβαρή παράβαση και επισύρει υψηλά πρόστιμα, καθώς και ποινικές ευθύνες για τον εργοδότη.

Παράλληλα, τυχόν ευνοϊκότεροι όροι που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις ή επιχειρησιακές πρακτικές υπερισχύουν, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων.