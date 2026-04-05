Πάσχα 2026: Τα μέτρα της Τροχαίας για την περίοδο των εορτών

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας τίθενται σε εφαρμογή σε όλη τη χώρα για το Πάσχα 2026, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Τροχαία θέτει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα για το Πάσχα 2026, επιδιώκοντας την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο του οδικού δικτύου και εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό πρόληψης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων και παρεμβάσεων, το οποίο ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου και θα παραμείνει σε ισχύ έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, καλύπτοντας ολόκληρη την περίοδο των εορταστικών μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, όπως οι είσοδοι και έξοδοι μεγάλων αστικών κέντρων. Στα σημεία αυτά αναπτύσσονται εντατικοί έλεγχοι, καθώς συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος οχημάτων, κυρίως κατά τις ημέρες εξόδου και επιστροφής των εκδρομέων.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία σε σημεία του οδικού δικτύου όπου έχουν καταγραφεί συχνά τροχαία ατυχήματα. Η στοχευμένη επιτήρηση σε αυτά τα σημεία αποσκοπεί στη μείωση της επικινδυνότητας και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Μέτρα σε χώρους μαζικής μετακίνησης και εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε χώρους όπου παρατηρείται έντονη μετακίνηση επιβατών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμοί. Οι έλεγχοι ενισχύονται, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή και η ασφαλής διέλευση των ταξιδιωτών.

Επιπλέον, προβλέπεται η εφαρμογή ειδικών μέτρων σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Στόχος είναι η αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και η προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια των εορτών.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ενεργειών. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή δράση ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται συνεχής ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν κυκλοφοριακές δυσκολίες ή άλλα ζητήματα που απαιτούν άμεση πληροφόρηση του κοινού.

Έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις

Στο πλαίσιο των ελέγχων, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαπίστωση παραβάσεων που συνδέονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Η εντατικοποίηση των ελέγχων σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί βασικό άξονα της συνολικής στρατηγικής.

Η βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της αυξημένης πασχαλινής κίνησης.

Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

υπερβολική ταχύτητα,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

φθαρμένα ελαστικά και

αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.

Η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Στο πλαίσιο της μείωσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων, της βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας και της αύξησης του βαθμού οδικής ασφάλειας, κατά την περίοδο εορτασμού του Πάσχα, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

