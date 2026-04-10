Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν σήμερα – Τα δρομολόγια έως και την Κυριακή του Πάσχα
Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα ισχύσει η συνηθισμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ και τα Μέσα θα λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.
Οι Άγιες Ημέρες του Πάσχα επιφέρουν αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μεταφοράς.
Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, με τα οχήματα να αποσύρονται σταδιακά από τις 22.00.
Αναλυτικά:
Μεγάλη Παρασκευή
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ – 10,5′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 12,5′ νωρίτερα. Δεν θα ισχύει η δίωρη παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′ – 9′ μεταξύ 9:00 – 00:20, ανά 10′ νωρίτερα. Δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36′. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Δεν θα ισχύει η παράταση του ωραρίου λειτουργίας.
Μεγάλο Σάββατο
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ. Επομένως, τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις από τις 21:00. (Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αεροδρομίου συνήθως δεν διακόπτονται, ενώ τα λεωφορεία των νυκτερινών γραμμών εξέρχονται από τα αμαξοστάσια μετά τα μεσάνυχτα).
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5′ μεταξύ 6:00 – 16:00, ανά 12’5 ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′-10,5′ μεταξύ 9:00-21:30, ανά 12′ – 12,5′ τις υπόλοιπες ώρες. Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7′-10′ (ανά 36′ του Αεροδρομίου). Τελευταία δρομολόγια μεταξύ 22:00-23:00.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.
Κυριακή του Πάσχα
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5′ μεταξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπόλοιπες ώρες.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.
Δευτέρα του Πάσχα
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου).
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′.
