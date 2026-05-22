Kids Wallet: Πώς θα χρησιμοποιηθεί για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ηλεκτρικά πατίνια: τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους περιέγραψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός ανέφερε ότι για την πιστοποίηση της ηλικίας θα αξιοποιηθεί το Kids Wallet, με στόχο να μην μπορούν οι ανήλικοι να ξεκλειδώνουν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια.

Τι είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις καταγγελίες για χρήση πλαστών ψηφιακών αντιγράφων ταυτότητας από ανήλικους.

Όπως τόνισε, τα συγκεκριμένα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα δεν θεωρούνται πλέον αντίγραφα ταυτότητας.

Ο ρόλος του Kids Wallet

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια διαδικασία που, όπως είπε, «για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Πώς συνδέεται με τα ηλεκτρικά πατίνια

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι αυτός είναι ο στόχος.

Όπως σημείωσε, το θέμα συζητήθηκε με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας

Ο υπουργός εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα αξιοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις.

Ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθεί στα social media, ενώ ήδη αξιοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων.

Τι θα γίνεται πριν ξεκλειδώσει το πατίνι

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία τους.

Αν δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, τα ηλεκτρικά πατίνια δεν θα ξεκλειδώνουν.

Ο στόχος του μέτρου

Η εφαρμογή του θα βασίζεται στην ψηφιακή πιστοποίηση ηλικίας, ώστε να υπάρχει τεχνικός έλεγχος πριν από τη χρήση.