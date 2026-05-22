Πανελλήνιες: Οι εκπλήξεις των βάσεων και οι σχολές που έφεραν ανατροπές

Πίνακας περιεχομένων

Οι ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής του 1ου επιστημονικού πεδίου αναδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά ότι οι επιλογές των υποψηφίων δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα από απλές προβλέψεις, καθώς επηρεάζονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.

Πανελλήνιες– Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες μειώσεις σε Φιλολογίες, ξένες φιλολογίες και ορισμένα τμήματα με ιδιαίτερο ακαδημαϊκό προφίλ, αλλά και οι άνοδοι σε σχολές που συνδέονται με ειδικά μαθήματα ή με περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους.

Όπως τονίζει, η ουσιαστική ενημέρωση των υποψηφίων για το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που απαιτούνται και τις προοπτικές κάθε τμήματος είναι καθοριστική, ώστε οι επιλογές τους να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους κλίσεις και προσδοκίες.

Αναλυτικά όλα όσα αποκαλύπτει στο iPaidia.gr η Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού | EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας:

Κάθε χρόνο έχουμε μία συγκεκριμένη στάση ως προς την πρόβλεψη των βάσεων: να μην κάνουμε προβλέψεις, διότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες καθώς διαμορφώνουν τις επιλογές τους οι υποψήφιοι σε ένα μηχανογραφικό. Έτσι και φέτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι εκπλήξεις δεν έλλειψαν.

Όσο αφορά το πρώτο επιστημονικό πεδίο δηλαδή των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών οι περισσότερες σχολές του πεδίου αυτού σημείωσαν μείωση των βάσεων. Μία μείωση των βάσεων μπορεί να οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες που θα ήταν μη επιστημονικό να πούμε με βεβαιότητα τους λόγους αυτούς αλλά πραγματικά αποτελούν αντικείμενο προς διερεύνηση σε επιστημονική βάση. Κάποιος θα μπορούσε να αναζητήσει τους λόγους στο γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων που επιλέγουν το πεδίο αυτό, το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων στις εξετάσεις, τους λόγους επιλογής του πεδίου από τους υποψηφίους καθώς και τα αντικείμενα των σπουδών που αρχικά έχουν στην σκέψη τους, διότι υπάρχουν και κοινά τμήματα μεταξύ των επιστημονικών πεδίων.

Την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι Φιλολογίες όπου το ποσοστό της μείωσης έφθασε στα 10,7% στο ΕΚΠΑ ενώ ακολουθεί με 7,2% στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 6,4% του πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το μικρότερο ποσοστό πτώσης σημείωσε η αντίστοιχη σχολή του ΑΠΘ μόλις 3,2%. Μία κλασσική σχολή του 1ου πεδίου με αρκετές στη συνέχεια επιλογές για την αγορά εργασίας διότι ένα πτυχίο Φιλολογίας σε συνδυασμό και με ένα Μ.Π.Σ. στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας ή Μ.Π.Σ. στην Τεχνογλωσσία μπορούν να δραστηριοποιηθούν και ως Εκπαιδευτικοί ειδικευμένοι στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, στο Μάρκετινγκ και στις Δημόσιες Σχέσεις ή να εργαστούν ως Υπολογιστικοί Γλωσσολόγοι κ.ά. Επίσης γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη στις νευροεπιστήμες δίνει τη δυνατότητα σε εξειδικεύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση αλλά και ενίσχυση της μαθησιακής λειτουργίας.

Πανελλήνιες 2026: Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις περσινές εξετάσεις και πώς διαμορφώνουν το κλίμα στις φετινές

Στο ίδιο επίπεδο κινήθηκαν και οι ξένες φιλολογίες με πρώτη την Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία με ποσοστό μείωσης 8,6% του ΕΚΠΑ, ακολουθεί η Γερμανική Φιλολογία του ΑΠΘ με ποσοστό -7,9% ενώ η Ιταλική Φιλολογία με ποσοστό μείωσης 5,1%. Πρόκειται για αξιόλογες σπουδές όπου ένας απόφοιτος μπορεί να δραστηριοποιηθεί επίσης και σε άλλους τομείς εκτός της διδασκαλίας. Τομείς όπως ο τουρισμός, σε επιχειρήσεις στο διοικητικό τμήμα σε θέσεις δημοσίων σχέσεων, logistics, μάρκετινγκ, διεθνές εμπόριο, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνική μετάφραση κ.ά. εφόσον κάποιος κατέχει και άλλες δεξιότητες όπου μαζί με την επιπλέον εξειδίκευση του θα μπορεί να διεκδικήσει.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός όπου μείωση 3,5%, χωρίς να είναι από τα υψηλότερα φυσικά, παρατηρείται και στη σχολή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Κέρκυρα του Ιονίου Πανεπιστημίου για την οποία δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη σχολή με όλες ταυτόχρονα αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων της σχολής. Στο ίδιο πανεπιστήμιο σημαντική μείωση με ποσοστό 7,2% εμφανίστηκε και στη σχολή Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στην Κέρκυρα. Σχολή επίσης όπου δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους της σχολής να ασχοληθούν με την οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων, από εταιρικά αρχεία ως μουσειακές εκθέσεις, από παπύρους ως οπτικοακουστικά μέσα, από νομοθετήματα ως ψυχαγωγικό υλικό, σε συμβατικές ή ψηφιακές μορφές, και να καλύψουν ένα πολύ ευρύ φάσμα θέσεων και φορέων απασχόλησης κ.ά.

Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Βιολογία, Μαθηματικά και οι απαντήσεις τους

Οι σχολές των Μουσικών Σπουδών σε γενικές γραμμές οι βάσεις εισαγωγής ανέβηκαν και αυτό ίσως οφείλεται και στον νέο τρόπο εξέτασης για την εισαγωγή των υποψηφίων. Όμως εντυπωσιακή μείωση παρατηρείται στη Μουσικών Σπουδών στην Άρτα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία έφθασε σε ποσοστό 23,5%! Μία εξήγηση η οποία μπορεί να δοθεί είναι τα προγράμματα σπουδών που έχει η κάθε σχολή όπου οι υποψήφιοι για αυτές τις σχολές εξετάζουν αναλυτικά και ως γνώστες και του αντικειμένου κάποιες αποτελούν μεγαλύτερο πόλο έλξης για αυτούς.

Τα τμήματα τα οποία σημείωσαν σημαντική άνοδο θα μπορούσαμε να πούμε ήταν κυρίως τα τμήματα τα οποία απαιτούσαν και ειδικό μάθημα για την εισαγωγή των υποψηφίων στις αντίστοιχες σχολές. Εντυπωσιακή άνοδος σημειώθηκε στο Τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στον Πειραιά με ποσοστό αύξησης που έφθασε στα 13,1%! Πρόκειται για ένα τμήμα που είναι κοινό στο 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο όπου τα επαγγελματικά δικαιώματα ταυτόχρονα του Οικονομολόγου, αποτελούν πόλο έλξης και για τους υποψηφίους από το 1ο πεδίο εφόσον ανοίγονται περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Ειδικά αναφέρουμε ότι το τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 5,1% ενώ την περσινή χρονιά μιλούσαμε για μείωση στο αντίστοιχο τμήμα.

Σε αρκετούς νέους, βλέπουμε και στις συνεδρίες ότι ο κόσμος της επικοινωνίας είναι κάτι που τους έλκει πραγματικά και γνωρίζοντας ότι μπορούν να βρεθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς σε τμήματα δημοσίων σχέσεων και τμήματα μάρκετινγκ, ανάλυση δεδομένων, Κοινωνική Μηχανική, Social Media Management, ενθουσιάζονται καθώς τους δίνεται η δυνατότητα αυτή και από το 1ο πεδίο.

Τέλος παρατηρούμε ότι τμήματα τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αττική όπως το Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στην Κόρινθο, σημείωσαν άνοδο 3% και 2,6%. Αυτό είναι λογικό διότι είναι αξιόλογες σχολές όπου οι επαγγελματικές δυνατότητες είναι αρκετές και εδώ με την επιπλέον εξειδίκευση και επιμόρφωση που μπορεί κάποιος να προσθέσει, χωρίς να χρειαστεί να φύγει από την Αθήνα.

Αυτό που έχουμε να πούμε, είναι ότι σημασία έχει η γνώση και η ενημέρωση των υποψηφίων για τις δυνατότητες που τους δίνει η κάθε σχολή ώστε να μπορούν να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για τους ίδιους αρχικά. Τα κριτήρια είναι κάθε φορά τα θέλω που έχουν, οι δεξιότητες, οι κλίσεις τους, η αγορά εργασίας, η προσωπικότητα τους.

Επιτυχία είναι με βάση αυτή την προσωπικότητα τους, να βρεθούν σε ταξίδια ακαδημαϊκά που θα απολαμβάνουν σπουδές και γνώση αλλά θα βλέπουν και προορισμούς/ λιμάνια που θα έχουν να διαλέξουν και θα τους προσφέρουν ευτυχία!