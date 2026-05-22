Πανελλήνιες 2026: Πώς υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων – Αναλυτικές οδηγίες

Οι Πανελλαδικές 2026 πλησιάζουν, με τους υποψηφίους να εστιάζουν στον υπολογισμό των μορίων, στις ημερομηνίες βαθμολογιών και βάσεων, αλλά και στους αυστηρούς κανόνες μέσα στις αίθουσες.

Πανελλαδικές 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εξετάσεων έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες μαθητές να μπαίνουν στην τελική φάση της προετοιμασίας τους.

Οι υποψήφιοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους όχι μόνο στα μαθήματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν τα μόρια, στις ημερομηνίες ανακοίνωσης των βαθμολογιών και των βάσεων, καθώς και στους κανόνες που ισχύουν μέσα στα εξεταστικά κέντρα.

Πώς βγαίνουν τα μόρια

Τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου προκύπτουν από τις επιδόσεις στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σε συνδυασμό με τους συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

Για τον υπολογισμό, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα προστίθενται μεταξύ τους και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 100, ώστε να εξαχθούν τα μόρια εισαγωγής.

Καθώς οι συντελεστές διαφέρουν από σχολή σε σχολή, οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάζουν προσεκτικά τα δεδομένα για κάθε τμήμα που τους ενδιαφέρει, πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ο ρόλος των συντελεστών βαρύτητας

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό

Πότε αναμένονται βαθμολογίες και βάσεις

Οι πρώτες βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, στο CNN Greece, οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές Αυγούστου.

Τι απαγορεύεται στις αίθουσες

Στα εξεταστικά κέντρα δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις, τετράδια ή διορθωτικά.

Απαγορεύονται επίσης τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστικές μηχανές και κάθε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία ή αποθήκευση πληροφοριών.

Ιδιαίτερη προσοχή στα κινητά τηλέφωνα

Η ύπαρξη κινητού τηλεφώνου πάνω στον υποψήφιο, ακόμη και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να οδηγήσει σε μηδενισμό του γραπτού.

Όσοι μαθητές έχουν κινητό κατά την άφιξή τους στο εξεταστικό κέντρο πρέπει να το παραδίδουν πριν μπουν στην αίθουσα.

Πώς φυλάσσονται οι συσκευές

Τα κινητά τηλέφωνα φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Κατά την παράδοση και την παραλαβή της συσκευής, οι μαθητές υπογράφουν σχετικό έγγραφο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη φύλαξή της.

Οι ίδιοι κανόνες και για όσους βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τους υποψηφίους.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται και για τους επιτηρητές, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και για κάθε άτομο που βρίσκεται στους χώρους των εξετάσεων.