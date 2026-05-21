Συνελήφθη μαθητής Γυμνασίου που έσπασε τα γυαλιά συμμαθητή του

Συνελήφθη 14χρονος σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου μετά από επεισόδιο με 13χρονο συμμαθητή του μέσα στο σχολείο, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο 14χρονος φέρεται να χτύπησε τον 13χρονο και να προκάλεσε φθορές στα γυαλιά του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό μέσα στο σχολείο

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου, με εμπλεκόμενους δύο ανήλικους μαθητές.

Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 13χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας την παρέμβαση των αρχών.

Οι φθορές στα γυαλιά του μαθητή

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 14χρονος φέρεται να προκάλεσε φθορές στα γυαλιά του 13χρονου.

Το γεγονός αυτό περιλαμβάνεται στα στοιχεία της υπόθεσης, μαζί με την αναφορά για σωματική βλάβη.

Για ποιες κατηγορίες συνελήφθη ο 14χρονος

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, η σύλληψη αφορά και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά.

Συνελήφθη και η μητέρα του

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 14χρονου μαθητή.

Η σύλληψή της έγινε για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Υπόθεση σχολικής βίας στο μικροσκόπιο

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ μαθητών μέσα σε σχολικές μονάδες.

Οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν μετά το επεισόδιο στο Γυμνάσιο του Ηρακλείου.