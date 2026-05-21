Ολοήμερα σχολεία: Οι αλλαγές στον προγραμματισμό για το 2026-2027

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκυκλίους για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για το 2026-2027, καθώς και για τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2025-2026.

Τα έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ΕΑΕ, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, περιλαμβάνουν οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, τα ολοήμερα προγράμματα, αλλά και τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2025-2026.

Οι εγκύκλιοι που δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια

Στη Διαύγεια δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.7/62532/Δ1/20-5-2026, που αφορά τα Δημοτικά Σχολεία.

Το έγγραφο έχει θέμα τις ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027, τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και του Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αντίστοιχα, για τα Νηπιαγωγεία δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.7/62526/Δ1/20-5-2026.

Τι προβλέπεται για τα Δημοτικά Σχολεία

Με την εγκύκλιο για τα Δημοτικά, το Υπουργείο Παιδείας θέτει υπόψη των στελεχών της εκπαίδευσης και των συλλόγων διδασκόντων θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος είναι τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν εγκαίρως το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στο περιεχόμενο της εγκυκλίου περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν τα ωρολόγια προγράμματα, την κατανομή τμημάτων, το ωράριο των εκπαιδευτικών και τις αναθέσεις μαθημάτων.

Ολοήμερο Πρόγραμμα και Αναβαθμισμένο Ολοήμερο

Ξεχωριστή ενότητα της εγκυκλίου αφορά τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και του Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία.

Στα θέματα που περιλαμβάνονται είναι ο ορισμός υπεύθυνου ολοημέρου, η Πρωινή Ζώνη, η αναστολή λειτουργίας ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης, καθώς και η λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει επίσης αναφορές στη διατροφική αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, στα έντυπα και στις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία του Ολοήμερου και του Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Λήξη μαθημάτων στα Δημοτικά

Σύμφωνα με το έγγραφο, η λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2025-2026 στα Δημοτικά ορίζεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Την ίδια ημέρα χορηγούνται οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης, στις 15 Ιουνίου 2026 αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Τι περιλαμβάνει η εγκύκλιος για τα Νηπιαγωγεία

Η εγκύκλιος για τα Νηπιαγωγεία αφορά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2026-2027.

Περιλαμβάνει επίσης τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και του νέου, αναβαθμισμένου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Το Υπουργείο Παιδείας θέτει υπόψη των στελεχών της εκπαίδευσης και των συλλόγων διδασκόντων θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, ώστε τα Νηπιαγωγεία να προγραμματίσουν τη λειτουργία τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Τα βασικά θέματα για τα Νηπιαγωγεία

Στο περιεχόμενο της εγκυκλίου για τα Νηπιαγωγεία περιλαμβάνονται τα ωρολόγια προγράμματα, η κατανομή τμημάτων, η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool και το ωράριο των εκπαιδευτικών.

Περιλαμβάνονται ακόμη οι αντισταθμιστικοί και υποστηρικτικοί θεσμοί, οι επιμορφωτικές δράσεις, τα θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών, καθώς και τα παραρτήματα Νηπιαγωγείων.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον συλλογικό προγραμματισμό, καθώς και στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Λήξη μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία

Για τα Νηπιαγωγεία, ημέρα λήξης των μαθημάτων είναι επίσης η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Την ημέρα αυτή αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών και μαθητριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στις ενέργειες ολοκλήρωσης του σχολικού έτους 2025-2026 και προετοιμασίας για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.