Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Βιολογία, Μαθηματικά και οι απαντήσεις τους

Πανελλήνιες 2026: Οι Πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγες μέρες ξεκινούν και το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία, δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα και τις απαντήσεις τους.

Τα προτεινόμενα θέματα:

5ο Κριτήριο Βιολογίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

5ο Κριτήριο Βιολογίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

5ο Κριτήριο Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

5ο Κριτήριο Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Η σημασία της σωστής οργάνωσης

Βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής προετοιμασίας είναι ένα πρόγραμμα διαβάσματος που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και δεν δημιουργεί πρόσθετη πίεση στον μαθητή.

Το πρόγραμμα χρειάζεται να είναι ρεαλιστικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στους ρυθμούς κάθε υποψηφίου, ώστε η ύλη να καλύπτεται ομαλά και χωρίς υπερβολική επιβάρυνση.

Πώς βοηθά η κατανομή του χρόνου

Η ισορροπημένη κατανομή του χρόνου ανά μάθημα βοηθά τους μαθητές να έχουν καλύτερη εικόνα της προετοιμασίας τους και να αποφεύγουν την αίσθηση ότι όλα πρέπει να γίνουν την τελευταία στιγμή.

Ιδιαίτερη έμφαση χρειάζεται στα πιο απαιτητικά σημεία της ύλης, καθώς η στοχευμένη επανάληψη μπορεί να μειώσει το άγχος και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση πριν από τις εξετάσεις.

Η επανάληψη δεν είναι απλή ανάγνωση

Η επανάληψη αποτελεί κρίσιμο μέρος της τελικής προετοιμασίας, όμως δεν περιορίζεται στην απλή ανάγνωση της θεωρίας.

Οι μαθητές χρειάζεται να προχωρούν σε ενεργή εξάσκηση, με επίλυση ασκήσεων και συστηματική ενασχόληση με θέματα προηγούμενων ετών.

Η εξοικείωση με τα θέματα των εξετάσεων

Μέσα από την επαφή με παλαιότερα θέματα, οι υποψήφιοι εξοικειώνονται με τη δομή των εξετάσεων και μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση του χρόνου τους.

Παράλληλα, η ανάλυση των λαθών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο, καθώς βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη και να εντοπίσουν τα σημεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα και πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια ολοκληρώνονται σήμερα, 15 Μαΐου 2026.

Στα Γυμνάσια, η λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 27 Μαΐου.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

ών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2026.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026 :

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2026 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τεταρτη 3-6-2026 – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ παρασκευη 5-6-2026 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ – χημεια – πληροφορικη Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ δευτερα 8-6-2026 – ιστορια -ΦΥΣΙΚΗ – οικονομια Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-5-2026 – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΠΕΜΠΤΗ 4-6-2026 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΙΤΗ 9-6-2026 – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 16-6-2026 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ. ΤΡΙΤΗ 23-6-2026 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ. ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2026.

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ, ΑΕΑ, ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, καθώς και σε ειδικές σχολές και κατευθύνσεις. Δείτε ΕΔΩ τις ΕΒΕ.