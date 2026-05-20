ΟΙΕΛΕ: Μηνυτήρια αναφορά για το κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ – Σοβαρό σκάνδαλο με μεγάλες διαστάσεις

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου υποβάλλει σήμερα η ΟΙΕΛΕ στην Εισαγγελία Αθηνών, ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών για κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων που φέρονται να χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και για μισθολογική ή διοικητική εξέλιξη στο Δημόσιο.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρό σκάνδαλο με μεγάλες διαστάσεις, καταγγέλλοντας αδράνεια της πολιτείας επί περίπου τρεις μήνες, παρά τις δημόσιες παρεμβάσεις, τις ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή και τα σχετικά δημοσιεύματα. Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, το φαινόμενο πλήττει την αξιοκρατία, την ισονομία και τη διαφάνεια, καθώς ευνοεί όσους αποκτούν τίτλους και πιστοποιήσεις με παράνομο τρόπο εις βάρος ανθρώπων που σπούδασαν και απέκτησαν τα προσόντα τους με κόπο.

H ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου υποβάλλει σήμερα η ΟΙΕΛΕ για το βρώμικο κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

Η αδράνεια της πολιτείας που εδώ και περίπου 3 μήνες ποιεί την νήσσαν στις καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ, σε ερωτήσεις κομμάτων στη Βουλή και σε δημοσιεύματα των ΜΜΕ για το θηριώδες κύκλωμα έκδοσης παράνομων πτυχίων και πιστοποιήσεων για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ, υποχρέωσε την ΟΙΕΛΕ να υποβάλλει σήμερα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το θέμα. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γ. Χριστόπουλος και ο νομικός παραστάτης της Γ. Μελισσάρης υπέβαλαν την αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών ευελπιστώντας ότι η Δικαιοσύνη θα διερευνήσει ένα σκάνδαλο με θηριώδεις διαστάσεις που υπονομεύει την αξιοκρατία, την ισονομία και τη διαφάνεια, στερώντας θέσεις εργασίας και μισθολογική/διοικητική εξέλιξη από ανθρώπους που απέκτησαν τους τίτλους και τις δεξιότητές τους με τον κόπο τους.

Πέραν των καταγγελιών της για το ζήτημα, η ΟΙΕΛΕ απέστειλε επιστολές ζητώντας διάλογο για το θέμα προς τον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για το θέμα, καταθέτοντας τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πολλοί μας ρωτούν για ποιο λόγο η πολιτεία αδρανεί για ένα σοβαρό ζήτημα που είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία και στο οποίο εμπλέκονται χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης. Κατά την εκτίμησή μας, οι λόγοι είναι τρεις.

Η βιομηχανία παραγωγής παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων παράγει ένα ποτάμι μαύρου χρήματος που ποτίζει πολλές τσέπες και έχει δημιουργήσει μια παρα-αγορά από την οποία σιτίζονται δεκάδες επιτήδειοι (επιχειρηματίες και μεσάζοντες).

Στους κόλπους της πολιτικής και της διοικητικής εξουσίας υπάρχουν εκατοντάδες κάτοχοι τέτοιων τίτλων που κινδυνεύουν να χάσουν τίτλους και οφίκια σε περίπτωση που υπάρξει αποφασιστική διερεύνηση του σκανδάλου.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική κυρίως σε ΗΠΑ αλλά σταδιακά και στην Ευρώπη επιδιώκει την υποβάθμιση των πτυχίων και την επιστράτευση εργαζόμενων με δεκάδες άλλα πιστοποιητικά που θα δίδονται επ΄αμοιβή (όπως, πχ, τα microcredentials). Η εξαγορά τίτλων και πιστοποιήσεων για τη μοριοδότηση του ΑΣΕΠ που μαίνεται τα τελευταία χρόνια θα οδηγήσει μοιραία στην απαξίωσή τους και στη σταδιακή τους αντικατάσταση από άλλα «προσόντα» που θα απονέμουν ιδιωτικοί φορείς με τις ευλογίες του κράτους.

Το βρώμικο κύκλωμα παραγωγής τίτλων και πιστοποιήσεων που χρησιμοποιείται για τη μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ και για μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη στο Δημόσιο έχει τρεις κύριους πυλώνες:

Συγγραφή διατριβών, τόσο για μεταπτυχιακά όσο και για διδακτορικά, από εταιρείες που πλασάρονται ως δήθεν «συμβουλευτικές» αλλά επί της ουσίας συγγράφουν από την αρχή μέχρι το τέλος τις εργασίες των «πονηρών» πελατών.

Μαϊμού μεταπτυχιακά/διδακτορικά από το εξωτερικό από ξένα Πανεπιστήμια, κυρίως εξ αποστάσεως. Κυρίαρχο ρόλο στο κύκλωμα παίζουν δύο ιταλικά Πανεπιστήμια, των οποίων τα στοιχεία είναι γνωστά στην πολιτεία.

Πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών (κυρίως αγγλικών) και πληροφορικής σε χρόνο dt. Είναι χαρακτηριστικό ότι διαφημίζεται από μεγάλες αλυσίδες κτήση γλωσσομάθειας επιπέδου C2 σε 3-4 μήνες, όταν οι επαΐοντες του χώρου αναφέρουν πως απαιτείται τουλάχιστον μια διετία για έναν κανονικό τίτλο. Έχει προκαλέσει θυμηδία και οργή σε φορείς γλωσσομάθειας στο εξωτερικό πως στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων οι φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας είναι 47 (!!), όταν σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες είναι μόλις 2-3. Επίσης, φορείς πιστοποίησης πληροφορικής, με βάση καταγγελίες στην ΟΙΕΛΕ δίδονται συχνά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, μιας που η κρατική εποπτεία στις εξετάσεις είναι ισχνή ή ανύπαρκτη.

Ελπίζουμε, σε μια χώρα που είναι αντιμέτωπη με φαινόμενα διαφθοράς, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα. Η ΟΙΕΛΕ πάντως, ό,τι κι αν γίνει, θα συνεχίσει τη σταυροφορία που έχει ξεκινήσει από το 2005 για κάθαρση στο χώρο.