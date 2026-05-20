Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Tι ζητούν οι γονείς από το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2026

Ηλιούπολη: Ειδικά μέτρα στήριξης για τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ζητά η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο δύο 17χρονων κοριτσιών.

Οι γονείς θέτουν προς το Υπουργείο Παιδείας ζήτημα ειδικής μοριοδότησης ή ποσόστωσης για τους υποψηφίους της σχολικής κοινότητας της Ηλιούπολης, επισημαίνοντας ότι μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες βιώνουν συνθήκες έντονης ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Το αίτημα για τις Πανελλαδικές

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης ζητά να εξεταστεί η λήψη ειδικών μέτρων για τους μαθητές που καλούνται να συμμετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς αναφέρονται σε ενδεχόμενη ειδική μοριοδότηση ή ποσόστωση για τους υποψηφίους της σχολικής κοινότητας της πόλης.

Η ψυχολογική επιβάρυνση μετά την τραγωδία

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η τοπική κοινωνία και τα σχολεία της Ηλιούπολης βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η σχολική κοινότητα βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, μετά τον θάνατο των δύο 17χρονων κοριτσιών που συγκλόνισε την περιοχή.

Ζητούν ενίσχυση με ειδικούς στα σχολεία

Πέρα από το ζήτημα των Πανελλαδικών, οι γονείς ζητούν την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι να υπάρξει διαρκής υποστήριξη για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων

Η Ένωση εκφράζει τη βαθιά θλίψη και τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των δύο κοριτσιών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και η σωστή διαχείριση της κατάστασης μέσα στις σχολικές κοινότητες.

Μόνιμη και οργανωμένη στήριξη

Οι γονείς τονίζουν ότι η παρουσία ειδικών στα σχολεία δεν πρέπει να είναι προσωρινή ή αποσπασματική.

Αντίθετα, ζητούν μόνιμη και οργανωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει ουσιαστική υποστήριξη στις σχολικές κοινότητες.

Επιστολή και συνάντηση με αρμόδιους φορείς

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων γνωστοποίησε ότι θα αποστείλει τα σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, θα επιδιώξει συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξεταστούν τόσο το θέμα της μοριοδότησης των υποψηφίων όσο και η ενίσχυση των σχολείων της Ηλιούπολης με εξειδικευμένο προσωπικό.