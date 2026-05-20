Τι αλλάζει στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, με νέες προβλέψεις για αιτήσεις, επιλαχόντες, διαδόχους ωφελούμενων και διαδικασίες μέσω ΔΕΔΔΗΕ.

Η αλλαγή εντάσσεται στην παράταση που είχε αποφασιστεί προ μηνών, ενώ παράλληλα προστίθενται νέες προβλέψεις για οικιακούς καταναλωτές και αγρότες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Η νέα προθεσμία του προγράμματος

Με την τροποποίηση της απόφασης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα τη νέα καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου 2026.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το νέο χρονικό όριο για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», μετά την παράταση που είχε προηγηθεί.

Τι προβλέπεται αν αποβιώσει ο ωφελούμενος

Στη νέα απόφαση περιλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση θανάτου ωφελούμενου που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αν έχει παύσει να ισχύει η Σύμβαση Σύνδεσης που είχε συνάψει ο ωφελούμενος με τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, δεν προβλέπεται απένταξη.

Σε αυτή την περίπτωση, ο διάδοχος μπορεί να συνάψει εκ νέου Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, για τον ίδιο αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την ίδια εγκατεστημένη ισχύ.

Η διορία για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

Στο πρόγραμμα τίθεται επίσης προθεσμία 30 ημερών για την υποβολή αιτήματος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ωφελούμενος, εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλει αίτηση ή δεν έχει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση Σύνδεσης, υποχρεούται να υποβάλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ έως τις 20 Μαΐου 2026.

Για τις επιλαχούσες αιτήσεις, η προθεσμία των 30 ημερών ξεκινά από την ενημέρωση του αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΔΕΔΔΗΕ, όταν η αίτηση μεταβληθεί από επιλαχούσα σε εγκεκριμένη.

Τι ισχύει για τις επιλαχούσες αιτήσεις

Η απόφαση καθορίζει και το καθεστώς των επιλαχουσών αιτήσεων στο πρόγραμμα.

Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις δεσμεύεται ο προϋπολογισμός με βάση το εγκεκριμένο ποσό επιδότησης και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Οι επιλαχούσες αιτήσεις διατηρούν το δικαίωμα αξιολόγησης με την υφιστάμενη κατάταξη, εφόσον υπάρξει μη κάλυψη ή αύξηση των πόρων του προγράμματος ή αυτόματη απένταξη εγκεκριμένης αίτησης.

Οι υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδική αναφορά γίνεται και στην ανάγκη ο ΔΕΔΔΗΕ να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις σχετικές οικονομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, μπορεί να επιβληθεί περικοπή των διαχειριστικών εξόδων με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη κάθε εξαμήνου να υποβάλλει γραπτό αίτημα πληρωμής στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ, συνοδευόμενο από πλήρη ανάλυση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Περισσότεροι δικαιούχοι μέσω του «Ελλάδα 2.0»

Το αναθεωρημένο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που κατατέθηκε στην Κομισιόν, προβλέπει αύξηση των δικαιούχων στα προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ήδη η εγκατάσταση 11.580 συστημάτων φωτοβολταϊκών στέγης σε κατοικίες και στον αγροτικό τομέα.

Από αυτά, τα 900 θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά και τα 360 σε αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΥΠΕΝ εισηγήθηκε αύξηση του αριθμού κατά 2.000, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ωφελούμενοι.

Mε πληροφορίες newsit