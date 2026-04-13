Επίδομα 391 ευρώ χωρίς ηλικιακά όρια – Ποιοι το δικαιούνται

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο επίδομα 391 ευρώ εφαρμόζεται με ενιαίο πλαίσιο, καταργώντας ηλικιακά όρια και παλαιά καθεστώτα.

Το επίδομα ΟΠΕΚΑ 391 ευρώ για άτομα με κώφωση και βαρηκοΐα τίθεται σε εφαρμογή μέσω ενός νέου ενιαίου συστήματος ενίσχυσης, το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο χορήγησης των παροχών. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών και τη δημιουργία ενός απλού και διαφανούς πλαισίου.

Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, με βασικό στόχο την ενοποίηση των μέχρι σήμερα κατακερματισμένων παροχών. Μέσω του ΟΠΕΚΑ καθορίζονται πλέον ενιαίοι κανόνες, τόσο για τους δικαιούχους τους επιδόματος όσο και για τη διαδικασία ένταξης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Το νέο καθεστώς αφορά άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που σχετίζεται με κώφωση ή βαρηκοΐα. Η σημαντική αλλαγή είναι ότι δεν τίθενται πλέον ηλικιακά όρια, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων.

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές και ποιοι παίρνουν το επίδομα

Νέο μηνιαίο επίδομα ύψους έως και 1.118 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Δείτε με ένα κλικ όλα τα επιδόματα που δικαιούστε στο gov.gr

Παράλληλα, δικαίωμα ένταξης έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εφόσον πρόκειται για Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, πρόσφυγες ή άλλες κατηγορίες με νόμιμη παρουσία στη χώρα.

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται οι δικαιούχοι να μην λαμβάνουν άλλη αντίστοιχη παροχή ίσου ή μεγαλύτερου ύψους. Επιπλέον, τίθεται περιορισμός ως προς την απουσία από τη χώρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ετησίως.

Η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις αποτελεί βασικό όρο διατήρησης του επιδόματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται ακόμη και ανάκληση της απόφασης χορήγησης.

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης

Η αίτηση για το επίδομα υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΑ και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Προϋπόθεση για την υποβολή είναι η ύπαρξη απόφασης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Στην αίτηση καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την κατοικία, τυχόν άλλες παροχές και η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων.

Τι ισχύει για παλαιούς και νέους δικαιούχους

Οι ήδη ενταγμένοι στο σύστημα συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, γεγονός που διασφαλίζει τη συνέχεια της οικονομικής ενίσχυσης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αντίθετα, οι νέες αιτήσεις, καθώς και όσες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εξετάζονται με βάση το νέο πλαίσιο. Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι νέοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αναδρομικά τα ποσά που δικαιούνται.

Με τη νέα ρύθμιση καταργούνται προγενέστερα καθεστώτα ενίσχυσης που ίσχυαν από το 1973, σηματοδοτώντας μια συνολική αναδιάρθρωση του συστήματος παροχών για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και της βελτίωσης της προσβασιμότητας.