Έρχονται στην Ελλάδα τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού

Στην ελληνική αγορά ετοιμάζονται να μπουν τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού ή plug-and-play φωτοβολταϊκά, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει τη διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης των νοικοκυριών, προσφέροντας μια χαμηλού κόστους εναλλακτική για τον περιορισμό των ενεργειακών εξόδων.

Πρόκειται για μικρά ηλιακά συστήματα που συνδέονται απευθείας σε κοινή πρίζα του σπιτιού και μπορούν να καλύψουν μέρος της καθημερινής κατανάλωσης.

Το κόστος

Συγκριτικά με τις τυπικά οικιακά φωτοβολταϊκά, τα εν λόγω συστήματα χαρακτηρίζονται από τη συμπαγή τους δομή και την ευκολία τοποθέτησης. Παράλληλα, είναι οικονομικά προσβάσιμα, καθώς η δαπάνη απόκτησής τους εκτιμάται στα 700 με 1.000 ευρώ.

Η δυνατότητα μείωσης του ετήσιου κόστους ρεύματος κατά 20% έως 30% καθιστά τα συστήματα αυτά μια εξαιρετική λύση, ειδικά για ενοικιαστές και νοικοκυριά που αναζητούν οικονομικούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

Συνήθως περιλαμβάνουν δύο φωτοβολταϊκά πάνελ, έναν μικρομετατροπέα και βάση στήριξης, ενώ μπορούν να τοποθετηθούν σε μπαλκόνι ή ταράτσα. Η ενέργεια που παράγουν καταναλώνεται άμεσα από τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού, μειώνοντας έτσι το ρεύμα που αγοράζει το νοικοκυριό από το δίκτυο.

Μέσα στον Μάιο το πλαίσιο

Η θεσμοθέτηση των συστημάτων αυτών αναμένεται να συμπεριληφθεί στην προσεχή απόφαση του ΥΠΕΝ για το net billing. Προβλέπεται μέγιστη ισχύς τα 800 Watt, καθώς και η υποχρεωτική καταγραφή τους σε ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επικυρώνεται η τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά για μια λύση που κερδίζει συνεχώς έδαφος παγκοσμίως. Μετά την ευρεία απήχηση που γνώρισαν στη γερμανική αγορά, τα plug-and-play φωτοβολταϊκά κερδίζουν πλέον έδαφος και στη Βρετανία, σηματοδοτώντας μια νέα τάση στην ευρωπαϊκή ενέργεια.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι κολοσσοί Amazon και Lidl συμπράττουν με τη βρετανική κυβέρνηση για την προώθηση των plug-in φωτοβολταϊκών στη χώρα. Το Υπουργείο Ενέργειας της Βρετανίας γνωστοποίησε ότι τα συγκεκριμένα πάνελ, σε συνεργασία με την εταιρεία EcoFlow, αναμένεται να διατεθούν στην αγορά μέσα στους προσεχείς μήνες.