Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς 13χρονων έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο μαθήτρια

Αυξήσεις της τάξεως του 5% με 6% αναμένεται να καταγραφούν από την περίοδο του Αγίου Πνεύματος (30 Μαΐου-1η Ιουνίου) με αρχές του επόμενου μήνα στις τιμές ορισμένων φρέσκων θαλασσινών στην Βαρβάκειο Αγορά, λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου, της υψηλότερης ζήτησης αλλά και εν μέρη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.