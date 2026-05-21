Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς 13χρονων έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο μαθήτρια
Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες ανήλικες μαθήτριες σημειώθηκε το πρωί στην Αμαλιάδα, με μία 13χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο Νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Παίδων στην Πάτρα.
Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμνάσιο της πόλης, με αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν.
H 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου. Το επεισόδιο φαίνεται πως πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.
Καθηγήτρια αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια του σχολείου.
Η 13χρονη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε, ενώ όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.
Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.
Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί, καθώς πρόκειται για ανήλικη.
