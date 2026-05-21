15χρονοι μαθητές λήστεψαν με σουγιά συμμαθητή τους για 5 ευρώ

Ιωάννινα: δύο μαθητές της Γ’ Γυμνασίου συνελήφθησαν, καθώς κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος μαθητή της Β’ Γυμνασίου, σε ένα ακόμη περιστατικό παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου τον μαθητή και, αφού τον απείλησαν με σουγιά, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ.

Η επίθεση στον μαθητή

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με θύμα έναν μαθητή της Β’ Γυμνασίου.

Οι δύο μαθητές της Γ’ Γυμνασίου φέρονται να τον πλησίασαν και να τον απείλησαν με σουγιά, προκειμένου να του πάρουν χρήματα.

Το ποσό που αφαιρέθηκε

Από τον μαθητή αφαιρέθηκε το ποσό των 5 ευρώ.

Παρά το μικρό χρηματικό ποσό, η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα λόγω της απειλής με αιχμηρό αντικείμενο και της εμπλοκής ανηλίκων.

Η τσάντα συμμαθήτριας ως κρυψώνα

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιχείρησαν να κρύψουν τον σουγιά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ένας από τους δύο ανήλικους φέρεται να έδωσε το αντικείμενο σε ανήλικη κοπέλα, ζητώντας της να το φυλάξει στη σχολική της τσάντα.

Τι κατέθεσε η ανήλικη

Η ανήλικη, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν γνώριζε τι είχε προηγηθεί.

Αργότερα παρέδωσε τον σουγιά στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Συνελήφθησαν και οι γονείς

Η Αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη των γονέων των δύο ανήλικων μαθητών.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι στην Εισαγγελία

Οι 15χρονοι μαθητές οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βίαιων συμβάντων μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή.

Προβληματισμός στην τοπική κοινωνία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Ανησυχία επικρατεί και στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς το περιστατικό αφορά μαθητές Γυμνασίου και περιλαμβάνει απειλή με σουγιά.