Καταγγελία εκπαιδευτικών: «Μεγάλο πετσόκομμα» σε διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

Νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», ζητώντας μόνιμους διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Η συγκέντρωση έχει οριστεί για την Τρίτη 9 Ιουνίου, στις 13:00, στο ΥΠΑΙΘΑ, ενώ ο Σύλλογος κηρύσσει στάση εργασίας από τις 11:30 έως τις 14:00 και από τις 14:00 έως τις 17:30.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει σημαντική μείωση τόσο στους μόνιμους διορισμούς όσο και στις προσλήψεις αναπληρωτών, κάνοντας λόγο για επιπτώσεις στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και στην εργασιακή προοπτική χιλιάδων εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ζητά κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία, ενίσχυση της Παράλληλης Στήριξης, απόρριψη του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ και πλήρη δικαιώματα για τους αναπληρωτές μέχρι τη μονιμοποίησή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2026 – 2027, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 13:00

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11:30 ΜΕ 14:00 ΚΑΙ 14:00 ΜΕ 17:30

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ, ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Εδώ και μήνες έχουμε προειδοποιήσει για τους επικίνδυνους, αντιεκπαιδευτικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Τώρα φαίνεται πως οι εξελίξεις αυτές δρομολογούνται. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή:

ετοιμάζεται μεγάλο τσεκούρι στους διορισμούς. Από 10 χιλιάδες, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5 χιλιάδες, σύμφωνα με το μνημονιακό κανόνα της Ε.Ε., που ορίζει μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση (1-1). Πρόκειται για εφαρμογή των γνωστών αντιλαϊκών δημοσιονομικών κανόνων ενισχυμένης εποπτείας της Ε.Ε. προς τα κράτη-μέλη (βλέπε Σύμφωνο Σταθερότητας κ.α.), που επιβάλλουν κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες και ματωμένα πλεονάσματα.

προχωρούν σε συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμημάτων, ενεργοποιούν τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, για να μη μοιραστούν τάξεις σε περισσότερα τμήματα, ακόμα και σε σχολεία που διαθέτουν αίθουσες.

Πρόκειται για μέτρα που αποτελούν αιτία πολέμου για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για κάθε οικογένεια.

Όλα τα παραπάνω, λαμβάνουν χώρα στο τέλος μίας σχολικής χρονιάς, που τα κενά δεν καλύφθηκαν ποτέ, παρά τις χιλιάδες ώρες υποχρεωτικών υπερωριών και τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, που χιλιάδες παιδιά στερήθηκαν τον Ειδικό Παιδαγωγό και την αναγκαία στήριξη που είχαν ανάγκη, που χιλιάδες διδακτικές ώρες σε μαθήματα όπως Μουσική, Εικαστικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γυμναστική κ.α., χάθηκαν, που Τμήματα Ένταξης έμειναν στα χαρτιά, αφού ποτέ δεν πήγε εκπαιδευτικός.

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας! Δε θα σας επιτρέψουμε να παίξετε με τις ζωές μας και τις ζωές των μαθητών μας. Δε θα σας επιτρέψουμε να πετάξετε στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς και στον μορφωτικό “καιάδα” χιλιάδες παιδιά, για να χρηματοδοτήσετε τους επικίνδυνους, πολεμικούς σχεδιασμούς σας!

Έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας και ξέρουμε τον τρόπο!

Δίνουμε πρώτη αγωνιστική απάντηση στο ΥΠΑΙΘΑ. Να μη λείψει κανείς/καμία!

Απαιτούμε: