Νέες ταυτότητες: Μπλόκο λόγω ελλιπών στοιχείων -Τι πρέπει να κάνετε

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε για την έκδοση νέας ταυτότητας Έλληνα πολίτη που είχε γεννηθεί στο εξωτερικό, καθώς στα δημοτολογικά του στοιχεία έλειπε η πόλη γέννησης.

Νέα ταυτότητα: μια χαρακτηριστική περίπτωση πολίτη που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης λόγω ελλιπών στοιχείων στα δημοτολογικά του αρχεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η υπόθεση αφορούσε Έλληνα πολίτη, γεννημένο πριν από 75 χρόνια σε χώρα του εξωτερικού, για τον οποίο στα σχετικά αρχεία εμφανιζόταν μόνο η χώρα γέννησης και όχι η πόλη, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η έκδοση της νέας ταυτότητας.

Το πρόβλημα με τα στοιχεία γέννησης

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση νέας ταυτότητας, διαπιστώθηκε ότι τα δημοτολογικά αρχεία του πολίτη δεν περιείχαν πλήρη στοιχεία.

Συγκεκριμένα, εμφανιζόταν μόνο η χώρα γέννησης και όχι η πόλη στην οποία είχε γεννηθεί.

Γιατί δεν μπορούσε να εκδοθεί η ταυτότητα

Η έλλειψη της πόλης γέννησης στα επίσημα στοιχεία δημιούργησε εμπόδιο στη διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.

Έτσι, η υπόθεση δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς προηγούμενη διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων στα αρμόδια μητρώα.

Πού παραπέμφθηκε ο πολίτης

Ο πολίτης παραπέμφθηκε αρχικά στον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος.

Παράλληλα, η υπόθεση οδηγήθηκε και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης Ελλήνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Το εμπόδιο με τη ληξιαρχική πράξη

Από την αναζήτηση δεν εντοπίστηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη.

Η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς σχετικά έγγραφα από τις αρχές της χώρας γέννησης, προδιαγραφόταν εξαιρετικά δύσκολη.

Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να συμπληρωθεί η πόλη γέννησης στα δημοτολογικά αρχεία του πολίτη.

Η συμπλήρωση θα μπορούσε να γίνει με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο τον πολίτη, με βάση όσα προβλέπονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

Πώς ξεπεράστηκε το πρόβλημα

Με τη συνεργασία του αρμόδιου Δήμου, η λύση που προτάθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη εφαρμόστηκε.

Έτσι, το πρόβλημα με τα ελλιπή στοιχεία ξεπεράστηκε και η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας μπορούσε να προχωρήσει.

Τι δείχνει η υπόθεση

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει πώς μπορούν να επιλυθούν πρακτικά προβλήματα που εμποδίζουν πολίτες να ολοκληρώσουν διοικητικές διαδικασίες.

Παράλληλα, δείχνει τη σημασία της διαμεσολάβησης σε υποθέσεις όπου ελλείψεις σε παλαιά ή ελλιπή αρχεία προκαλούν καθυστερήσεις και αδιέξοδα.