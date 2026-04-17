Τέλος χρόνου οι παλιές ταυτότητες: Για πόσους μήνες ισχύουν ακόμα

Πίνακας περιεχομένων

Οι παλιές ταυτότητες καταργούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα το 2026, με τη διαδικασία έκδοσης των νέων να γίνεται πλέον πιο απλή και ψηφιακή.

Οι ταυτότητες βρίσκονται σε φάση οριστικής αλλαγής, καθώς πλησιάζει η προθεσμία κατάργησης των παλαιών δελτίων ως ταξιδιωτικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον Αύγουστο του 2026, τα παλιά έγγραφα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις χωρίς διαβατήριο.

Η μετάβαση στις νέες ταυτότητες θεωρείται αναγκαία, καθώς τα υφιστάμενα δελτία δεν πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας, οδηγώντας τους πολίτες σε σταδιακή αντικατάστασή τους.

Πώς γίνεται η αίτηση για τη νέα ταυτότητα

Η διαδικασία έκδοσης απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών, γεγονός που περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τη διαδικασία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στο αστυνομικό τμήμα είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου, με ανάρτηση στην πλατφόρμα myPhoto.

Παράλληλα, απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ για πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Υποχρεωτική παράδοση της παλιάς ταυτότητας

Κατά τη διαδικασία έκδοσης, ο πολίτης οφείλει να παραδώσει την παλαιά ταυτότητα, η οποία αντικαθίσταται από το νέο δελτίο.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας, καθώς εξασφαλίζει την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοποίησης.

Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα;

Καθυστερήσεις και ραντεβού

Σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρατηρούνται καθυστερήσεις, με τα διαθέσιμα ραντεβού να φτάνουν έως τις αρχές Ιουνίου.

Έκτακτες περιπτώσεις εξυπηρετούνται μόνο για σοβαρούς λόγους, όπως ζητήματα υγείας ή επείγοντα ταξίδια.

Χρόνος έκδοσης της νέας ταυτότητας

Μετά την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα, με την παράδοση του νέου δελτίου να γίνεται σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Η ταχύτητα αυτή αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν, διευκολύνοντας τους πολίτες.

Αυτόματη ενημέρωση υπηρεσιών

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, ενεργοποιείται αυτόματα η ενημέρωση των στοιχείων σε διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Έτσι, αποφεύγεται η ανάγκη για επιπλέον διαδικασίες σε άλλους φορείς, όπως τράπεζες ή δημόσιες υπηρεσίες.