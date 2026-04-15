Νέες ταυτότητες: Προσοχή! Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

Οι νέες ταυτότητες τίθενται σε πλήρη εφαρμογή, με υποχρεωτική αντικατάσταση έως τον Αύγουστο 2026 και νέο σύστημα ραντεβού για τους πολίτες.

Οι νέες ταυτότητες μπαίνουν σε φάση καθολικής εφαρμογής, καθώς η αντικατάσταση των παλαιών δελτίων έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά το σύνολο των πολιτών.

Η αλλαγή συνδέεται με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς συγκεκριμένες ταυτότητες που δεν πληρούν τεχνικές προδιαγραφές θα πάψουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη έκδοση νέων.

Το κόστος για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Για την απόκτηση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και μεταφοράς του δελτίου.

Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο στα 5 ευρώ, με την απαραίτητη προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, ενώ απαιτείται και ένσημο της ΕΛΑΣ ύψους 0,50 ευρώ, το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Το νέο σύστημα ραντεβού για τους πολίτες

Η διαδικασία εξυπηρέτησης αναμένεται να διευκολυνθεί μέσω νέου συστήματος ραντεβού που τίθεται σε λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δημήτρης Παπαστεργίου, στόχος είναι η αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων και η καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας έκδοσης.

Πώς γίνεται ο προγραμματισμός του ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει μέσω της πλατφόρμας την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τον τόπο διαμονής του, καθώς και διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα για εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα μητρώα του Δημοσίου, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι επικαιροποιημένα, μπορούν να διορθωθούν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Τι ισχύει μετά την υποβολή της αίτησης

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, ο πολίτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ραντεβού.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης του ραντεβού έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ αποστέλλονται και υπενθυμίσεις πριν την ημερομηνία εξυπηρέτησης.

Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας, η διαδικασία διαφοροποιείται, καθώς απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια αρχή έκδοσης.

Ο πολίτης θα πρέπει να προγραμματίσει ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.