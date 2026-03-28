Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από το καλοκαίρι του 2026 για τα ταξίδια στην ΕΕ

Πίνακας περιεχομένων

Από το καλοκαίρι του 2026 αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ, καθώς οι παλιές ταυτότητες παύουν να γίνονται αποδεκτές.

Οι ταυτότητες αλλάζουν τα δεδομένα για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε εφαρμογή νέο κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζει άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι παλαιές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες παύουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη είτε την έκδοση της νέας ταυτότητας είτε τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να κινηθούν έγκαιρα ώστε να αποφευχθεί αυξημένη πίεση στα αστυνομικά τμήματα.

Γιατί καταργούνται οι παλιές ταυτότητες

Η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι ταυτότητες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρούνται ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση του νέου πλαισίου για ασφαλέστερη ταυτοποίηση των πολιτών κατά τις μετακινήσεις.

Πώς γίνεται η έκδοση της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία έκδοσης απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη σε αστυνομικό τμήμα. Κατά την προσέλευση, συμπληρώνεται η αίτηση και τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα και επιβεβαιώνονται από τον ενδιαφερόμενο.

Η φωτογραφία αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας και μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου, με ανάρτηση στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Το κόστος και τα απαιτούμενα

Το κόστος για την έκδοση της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε δέκα ευρώ μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος πέντε ευρώ.

Επιπλέον, απαιτείται η αγορά ενσήμου της Ελληνική Αστυνομία μικρής αξίας, με όλες τις πληρωμές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παλαιά ταυτότητα ακυρώνεται.

Ειδικές περιπτώσεις και χρόνος παράδοσης

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία του αιτούντος. Στην περίπτωση ανηλίκων, τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

Η παραγωγή των νέων ταυτοτήτων πραγματοποιείται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες.

Αυξημένη ζήτηση και οδηγίες προς πολίτες

Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη δημιουργήσει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου τα διαθέσιμα ραντεβού εξαντλούνται γρήγορα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τακτικά την πλατφόρμα για νέα διαθέσιμα ραντεβού ή να απευθύνονται σε αστυνομικά τμήματα μικρότερων πόλεων. Σε περιπτώσεις ανάγκης, όπως επείγον ταξίδι, απώλεια ή κλοπή ταυτότητας ή σημαντικοί εκπαιδευτικοί λόγοι, προβλέπεται δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.