Νέα ταυτότητα: Τι πρέπει να κάνετε πριν λήξουν οι μπλε ταυτότητες τον Αύγουστο 2026

Πίνακας περιεχομένων

Η νέα ταυτότητα γίνεται υποχρεωτική για ταξίδια στην ΕΕ από τον Αύγουστο 2026, με απλοποιημένη διαδικασία αλλά αυξημένη ζήτηση για ραντεβού.

Η νέα ταυτότητα αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το δελτίο τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες οδεύουν προς κατάργηση τον Αύγουστο του 2026. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την ανάγκη συμμόρφωσης με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που δεν καλύπτουν πλέον τα παλαιά δελτία.

Παράλληλα, η διαδικασία έκδοσης έχει απλοποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ανάγκη συλλογής εγγράφων. Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα, δημιουργεί καθυστερήσεις στα διαθέσιμα ραντεβού.

Πώς γίνεται η έκδοση της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία ξεκινά με τον προγραμματισμό ραντεβού στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Η φυσική παρουσία του πολίτη είναι απαραίτητη, καθώς εκεί ολοκληρώνεται η αίτηση και η ταυτοποίηση των στοιχείων.

Κατά την προσέλευση, τα προσωπικά δεδομένα αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών», γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις απαιτήσεις σε δικαιολογητικά. Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται απλώς να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους και να υπογράψει την αίτηση έκδοσης.

Τα απαραίτητα για την αίτηση

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου στο Αστυνομικό Τμήμα είτε σε φωτογράφο που τη μεταφορτώνει στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή παραβόλων συνολικού κόστους 10 ευρώ, ενώ για πολύτεκνους το ποσό περιορίζεται στα 5 ευρώ. Σε αυτά προστίθεται ένσημο αξίας 0,50 ευρώ. Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ υπάρχει πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση λάθους.

Τι ισχύει για τα ραντεβού

Η αυξημένη προσέλευση πολιτών έχει οδηγήσει σε μεγάλη αναμονή για ραντεβού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου οι διαθέσιμες ημερομηνίες έχουν ήδη καλυφθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως απώλεια ταυτότητας, αιφνίδιο ταξίδι ή λόγοι υγείας, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα.

Πόσο γρήγορα εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο χρόνος αναμονής για την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι σχετικά σύντομος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα, η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται αυτόματα στα πληροφοριακά συστήματα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη, καθώς ενημερώνονται τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το gov.gr Wallet.