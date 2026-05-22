Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες και πότε οι βάσεις

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι Πανελλαδικές 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, με τους υποψηφίους να πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου και να προσέξουν αυστηρά τους κανόνες των εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2026: Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποψήφιοι, καθώς απομένει σχεδόν μία εβδομάδα για την έναρξη των εξετάσεων, με τους μαθητές των Λυκείων να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους.

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ αρχίζουν στις 29 Μαΐου με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ η διαδικασία ξεκινά στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν.

Στις 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ενώ η διαδικασία για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Οι ημερομηνίες για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη των Πανελλαδικών έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά, Άλγεβρα, ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Πανελλήνιες: Οι εκπλήξεις των βάσεων και οι σχολές που έφεραν ανατροπές

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ.

Πότε αναμένονται αποτελέσματα και βάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να περιμένουν μικρό χρονικό διάστημα για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι βαθμολογίες αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.

Για τις Βάσεις των ΑΕΙ, η αναμονή θα είναι μεγαλύτερη, καθώς παραδοσιακά ανακοινώνονται περίπου στα τέλη Αυγούστου.

Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα σε Φυσική, Ιστορία και Οικονομία

Τι είναι το Δελτίο Εξεταζομένου

Λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το δελτίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το πληροφοριακό σύστημα myschool, εκτός από το εξεταστικό κέντρο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τι αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου

Στο δελτίο εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του υποψηφίου.

Στην ένδειξη «Εξεταστικό Κέντρο» αναγράφεται είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα το εξεταστικό κέντρο για όσους εξετάζονται γραπτώς ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο, ή Βαθμολογικό Κέντρο, για όσους εξετάζονται προφορικά.

Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ειδικά μαθήματα ή και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, εφόσον έχουν δηλωθεί στην Αίτηση-Δήλωση.

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Tι ζητούν οι γονείς από το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2026

Τι ισχύει για τα Μουσικά Τμήματα

Για τους υποψηφίους που δήλωσαν μόνο ή και τα πέντε Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου αναγράφεται το εξεταστικό κέντρο για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Αναγράφεται επίσης ένα ακόμη μάθημα της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα ειδικά μαθήματα εμφανίζονται τα δύο μουσικά μαθήματα.

Πώς χρησιμοποιείται το δελτίο

Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο Εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο, με την μπροστινή όψη να περιλαμβάνει τα στοιχεία και την πίσω όψη τις οδηγίες, μπορεί, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να πλαστικοποιηθεί.

Τα δελτία χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά ταυτότητας των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για το τρέχον σχολικό έτος.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.

Τι ισχύει για τους υποψηφίους του 10%

Οι υποψήφιοι που διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν θα παραλάβουν Δελτίο Εξεταζομένου, καθώς δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης.

Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογιών, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές των δύο τελευταίων ετών.

Τι απαγορεύεται στην αίθουσα

Κατά την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις και διορθωτικό.

Απαγορεύονται επίσης κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Προσοχή στα κινητά τηλέφωνα

Αν υποψήφιος προσέλθει στο Εξεταστικό Κέντρο έχοντας μαζί του κινητό τηλέφωνο, πρέπει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάξει σε ειδικό χώρο.

Μετά το τέλος της εξέτασης, ο υποψήφιος παραλαμβάνει το κινητό του και αποχωρεί.

Πριν από την είσοδο στις αίθουσες, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου πρέπει να υπενθυμίζει ότι η κατοχή κινητού, ακόμη και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα αποτελεί επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Τι γίνεται σε περίπτωση μηδενισμού

Η απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, με σαφή αναφορά στους λόγους για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό.

Αν υπάρχουν στοιχεία που βρέθηκαν στην κατοχή του υποψηφίου, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό και το γραπτό βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό, μηδέν.

Ποιοι επιτρέπεται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο

Οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Στον χώρο επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι εξεταζόμενοι, τα μέλη και το λοιπό προσωπικό των οικείων επιτροπών, το βοηθητικό προσωπικό και οι επιτηρητές.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας, έπειτα από σχετική πρόσκληση της επιτροπής.

Τι ισχύει για επιτηρητές και προσωπικό

Οι επιτηρητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για το βοηθητικό προσωπικό, καθώς και για τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο.

Ισχύουν επίσης για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τι γίνεται αν αρρωστήσει υποψήφιος στην εξέταση

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει λόγω ξαφνικής ασθένειας, η Λυκειακή Επιτροπή τον καλεί να δηλώσει αν ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του.

Αν ο υποψήφιος υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε την εξέταση, το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.

Αν δεν υπογράψει τέτοια δήλωση, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και το γραπτό φυλάσσεται στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ.

Πότε πάει στις επαναληπτικές εξετάσεις

Ο υποψήφιος που διακόπτει την εξέταση λόγω ασθένειας μπορεί να λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

Σε αυτή την περίπτωση, το γραπτό του μένει μόνιμα στο Εξεταστικό Κέντρο ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο.

Αν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το γραπτό αποστέλλεται τελικά στο Βαθμολογικό Κέντρο για βαθμολόγηση με αντίγραφο του πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής.