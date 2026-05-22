Πανελλήνιες 2026: Τι ισχύει για την προφορική εξέταση

Το ΥΠΑΙΘΑ εξέδωσε εγκύκλιο για την προφορική εξέταση υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές 2026.

Η εγκύκλιος αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και στα ειδικά μαθήματα που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τι αφορά η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας φέρει αριθμό πρωτοκόλλου Φ.251/64200/Α5/22-5-2026.

Με αυτή περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για υποψηφίους με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιοι υποψήφιοι καλύπτονται

Η διαδικασία αφορά υποψηφίους που εμπίπτουν στις προβλέψεις του Ν.3699/2008, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται μαθητές με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ.

Σε ποια μαθήματα εφαρμόζεται

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Εφαρμόζονται επίσης στα ειδικά μαθήματα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα διαδικασία.

Ο στόχος της προφορικής εξέτασης

Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης με τρόπο που να τους επιτρέπει να βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Στόχος είναι να μπορέσουν να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, χωρίς οι δυσκολίες τους να αποτελούν εμπόδιο στην εξέταση.

Γιατί προβλέπεται διαφοροποιημένη διαδικασία

Η αξιολόγηση με προφορικές δοκιμασίες στα Κέντρα Εξέτασης αποτελεί διαφοροποιημένη προσέγγιση για τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τις διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της σχολικής τους πορείας.

Τι επισημαίνεται για τους μαθητές

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για μαθητές ικανούς να παρακολουθήσουν το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης τους.

Ωστόσο, οι μαθητές αυτοί μπορεί να εμποδίζονται από δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, στη χρήση του γραπτού λόγου και στην απόδοση των γνώσεών τους με τους κοινούς τρόπους εξέτασης.

Η σημασία της αντικειμενικότητας

Το ΥΠΑΙΘΑ αναφέρει ότι η εγκύκλιος περιγράφει συνοπτικά τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης.

Παράλληλα, επισημαίνει κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, με στόχο την ενίσχυση της αντικειμενικότητας στην εξέταση των υποψηφίων.

Τι δίνει στους υποψηφίους η προφορική εξέταση

Η προφορική εξέταση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αποδώσουν με τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δυνατότητές τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους υποψηφίους να δείξουν τις γνώσεις και την προσπάθειά τους, χωρίς να περιορίζονται από δυσκολίες που σχετίζονται με τον γραπτό τρόπο εξέτασης.