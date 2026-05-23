ΟΠΕΚΑ – Αγροτική Εστία: Έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές με μηδενική συμμετοχή – Δείτε πού

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τα προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας συνεχίζονται έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Η διαδικασία αφορά επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, όπως καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι και θέατρα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Πώς γίνεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές που αντιστοιχούν σε κάθε πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.

Για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα κατάλληλα έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τι ισχύει για κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό

Φέτος, ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα.

Παράλληλα, μπορούν να κάνουν έως 11 απλές λούσεις δωρεάν σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι περιοχές με ειδική πρόβλεψη

Η δυνατότητα για έως 12 διανυκτερεύσεις και έως 11 απλές λούσεις αφορά εγκαταστάσεις στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας.

Αφορά επίσης τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, εφόσον οι εγκαταστάσεις είναι συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ.

Πού ισχύει μηδενική ιδιωτική συμμετοχή

Στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στον Έβρο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά τις διανυκτερεύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ.

Η διάρκεια των φετινών προγραμμάτων

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 4 Ιουνίου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Για την επόμενη περίοδο, δηλαδή για τα προγράμματα 2027-2028, η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται να γίνει νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2027.

Πού απευθύνονται οι επιχειρήσεις για διευκρινίσεις

Για αναγκαίες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επικοινωνία γίνεται στη διεύθυνση [email protected], ώστε να δοθούν πληροφορίες για τη συμμετοχή στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026.