ΟΠΕΚΑ: Σε ποιό επίδομα διπλασιάστηκαν οι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Διπλασιάστηκαν στις 12.200 οι δικαιούχοι επιδόματος κώφωσης, ύψους 391 ευρώ, μετά την άρση των περιορισμών που είχαν ως αποτέλεσμα να παίρνουν το επίδομα και τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% σε ηλικίες 18 ως 65 ετών, που μέχρι πριν ένα χρόνο εξαιρούντο από την καταβολή του.

Μετά την άρση των περιορισμών από 6.300 που ήταν οι δικαιούχοι του επιδόματος διπλασιάστηκαν στις 12.200, όπως τόνισε χθες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μετά την άρση των περιορισμών το επίδομα βαρηκοΐας-κώφωσης δίδεται σε όλους τους πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας και κυρίως «συμπεριλάβαμε, για πρώτη φορά, και τους συμπολίτες μας 18 έως 65 ετών, που μέχρι τότε έμεναν εκτός, χωρίς καμία δικαιολογία» ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, υπενθυμίζοντας ότι η άρση της αδικίας έγινε μετά από σχετική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με την ευνοϊκή αυτή διάταξη, που έβαλε τέλος σε μια χρόνια αδικία, το μηνιαίο επίδομα κώφωσης, ύψους 391 ευρώ, καταβάλλεται πλέον σε όλους τους δικαιούχους ανάμεσα στις ηλικίες 18 έως 65 ετών.

Εναν χρόνο μετά, οι τυπικοί δικαιούχοι του επιδόματος από 6.300 έχουν διπλασιαστεί και έχουν φτάσει τις 12.200 και η σχετική δαπάνη διαμορφώθηκε από τα 2.500.000 ευρώ στα 4.800.000.

Το επίδομα βαρηκοΐας-κώφωσης χορηγείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στον ΟΠΕΚΑ και χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, με μόνη προϋπόθεση την απόδειξη της αναπηρίας από τη συγκεκριμένη πάθηση. Εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερο ποσό από άλλον φορέα για την ίδια πάθηση, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τη διαφορά μέχρι το συνολικό ποσό των 391 ευρώ.

Αντίθετα, εάν η άλλη παροχή είναι ίση ή υπερβαίνει τα 391 ευρώ δεν προβλέπεται επιπλέον καταβολή. Στην περίπτωση λήψης σύνταξης το επίδομα δεν επηρεάζεται και εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ποσό.

