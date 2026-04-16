Fuel Pass: Τα ποσά της επιδότησης καυσίμων ανά περιοχή

Ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 παραμένει η πλατφόρμα για το Fuel Pass, με σαφείς προϋποθέσεις και προειδοποιήσεις για απάτες.

Το Fuel Pass βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων να παραμένει διαθέσιμη για όλους τους πολίτες έως και τις 30 Απριλίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς περιορισμούς ανάλογα με τον ΑΦΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ειδικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά όρια για οικογένειες

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα όρια αυτά καθορίζουν ποιοι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να λάβουν την οικονομική ενίσχυση για καύσιμα.

Διαδικασία και επιλογές πληρωμής

Η αίτηση υποβάλλεται εύκολα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ κάθε δικαιούχος δηλώνει ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα που βρίσκεται σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν έχει οφειλές τελών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε την απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με την κάρτα να προσφέρει υψηλότερη επιδότηση αλλά να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για καύσιμα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα και την περιοχή. Για αυτοκίνητα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, το ποσό φτάνει τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ με κατάθεση.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα ποσά ανέρχονται σε 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ με κατάθεση, ενώ για μοτοσυκλέτες κυμαίνονται από 25 έως 35 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή και την περιοχή.

Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αποστολής παραπλανητικών SMS που εμφανίζονται ως επίσημες ενημερώσεις για το πρόγραμμα.

Τα μηνύματα καλούν τους πολίτες να ενεργοποιήσουν δήθεν την κάρτα μέσω συνδέσμου, ο οποίος οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα.

Τι να προσέξουν οι πολίτες

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ακολουθούν ύποπτους συνδέσμους ούτε να αποκαλύπτουν τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών, χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης μέσω μηνυμάτων ή άλλων εξωτερικών συνδέσμων.