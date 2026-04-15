Προσεχώς νέο Market και Fuel Pass: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Οι τιμές καυσίμων παρουσιάζουν μικρή πτώση, ενώ εξετάζονται νέα επιδόματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι τιμές καυσίμων καταγράφουν μικρή αποκλιμάκωση, προσφέροντας μια προσωρινή «ανάσα» στους καταναλωτές, σε μια περίοδο που το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό.

Παρά τη μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών.

Τα επιδόματα που εξετάζονται για την ακρίβεια

Στο πλαίσιο στήριξης των νοικοκυριών, εξετάζονται νέα μέτρα που περιλαμβάνουν επιδόματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Market Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση από 22 έως 100 ευρώ τον μήνα, με δυνατότητα χρήσης σε βασικές αγορές όπως σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές μέσω POS.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η επέκταση του επιδόματος Fuel Pass για τον Μάιο, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά

Η πρόσφατη πτώση των τιμών θεωρείται ένδειξη πιθανής σταθεροποίησης, ωστόσο η πορεία της αγοράς παραμένει αβέβαιη.

Οι καταναλωτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς το κόστος καυσίμων επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς πιέσεις και τις μεταβολές στην αγορά ενέργειας.

Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές ανά περιοχή

Στην Αττική, οι τιμές της αμόλυβδης παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, με ορισμένα πρατήρια να καταγράφουν μεγαλύτερη πτώση και άλλα πιο περιορισμένη.

Στα νησιά, το κόστος παραμένει υψηλότερο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και της περιορισμένης ανταγωνιστικότητας, επιβαρύνοντας περισσότερο τους κατοίκους.

Οι επιπτώσεις στις αερομεταφορές

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα αεροσκαφών δημιουργεί πιέσεις και στον κλάδο των αερομεταφορών, επηρεάζοντας τη λειτουργία των εταιρειών.

Η τιμή έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ καταγράφονται ανησυχίες για περιορισμένα αποθέματα σε ορισμένες περιοχές της Ασίας.

Τι σημαίνει για τους ταξιδιώτες

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν και το επιβατικό κοινό, καθώς υπάρχει πιθανότητα αύξησης των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιορισμοί στη διαθεσιμότητα πτήσεων, εφόσον συνεχιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων, γεγονός που θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των ταξιδιών.

