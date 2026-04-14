Ανατροπή στο Market Pass – Τα ποσά, οι δικαιούχοι και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Το νέο Market Pass επιστρέφει με voucher, αναδρομικά και ενίσχυση έως 1.200 ευρώ για τα νοικοκυριά.

Το νέο Market Pass επανέρχεται με ανανεωμένη μορφή, αποτελώντας τη συνέχεια των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών μετά το Fuel Pass. Στόχος του είναι η κάλυψη βασικών αναγκών, κυρίως για αγορές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πληρωμές ενδέχεται να ξεκινήσουν νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι, αντί για τον Σεπτέμβριο που είχε αρχικά αναφερθεί.

Πώς θα λειτουργεί το νέο Market Pass

Το μέτρο θα υλοποιηθεί με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ και θα παρέχεται μέσω voucher. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το ποσό απευθείας στο κινητό τους ή στο email τους.

Market Pass: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές και ποιοι παίρνουν το επίδομα

Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ψηφιακά είτε σε εκτυπωμένη μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα για αγορές σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα βασικών ειδών. Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει επισημάνει ότι η νέα μορφή του μέτρου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να το αξιοποιούν χωρίς περιορισμούς στη χρήση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το νέο Market Pass απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτα νοικοκυριά, με βασικό πυρήνα τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Υπολογίζεται ότι περίπου 210.000 νοικοκυριά θα ενταχθούν στο μέτρο, με δυνατότητα κάλυψης αγορών που αφορούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ εξαιρούνται κατηγορίες όπως τα καπνικά προϊόντα και τα τυχερά παιχνίδια.

Πόσα χρήματα θα δοθούν

Η ενίσχυση ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα και αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Παράλληλα, προβλέπεται και η καταβολή αναδρομικών ποσών, γεγονός που αυξάνει το συνολικό όφελος.

Ενδεικτικά, τα ποσά μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:

240 ευρώ για 6 μήνες

480 ευρώ για 12 μήνες

720 ευρώ για 18 μήνες

960 ευρώ για 24 μήνες

έως 1.200 ευρώ για 30 μήνες

Ο πρώτος μήνας καταβολής αναμένεται αυξημένος, καθώς θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους προηγούμενους μήνες.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα τοποθετούσε την έναρξη των πληρωμών τον Σεπτέμβριο, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι αυτές μπορεί να ξεκινήσουν νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση και θα καταβάλλονται αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διαδικασία κάθε μήνα.

Τι απομένει για την εφαρμογή του μέτρου

Η οριστικοποίηση των ποσών και των λεπτομερειών εφαρμογής θα καθοριστεί μέσω της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα.

Το νέο Market Pass φιλοδοξεί να αποτελέσει ουσιαστική ενίσχυση για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών με μεγαλύτερη ευελιξία και άμεση πρόσβαση στα χρήματα.