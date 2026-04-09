Καιρός Πάσχα: Βροχές σε 12 περιοχές και πτώση της θερμοκρασίας το Μεγάλο Σάββατο

Χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα θα περάσουμε τις υπόλοιπες ημέρες του Πάσχα παρά τις αρχικές προγνώσεις για κακοκαιρία, καταιγίδες και ισχυρές βροχές.

Τα προγνωστικά μοντέλα «κλειδώνουν» στον καιρό των επόμενων 24ώρων που φαίνεται πως θα σημειωθούν ήπιες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με την πιο «δύσκολη» ημέρα να είναι το Μεγάλο Σάββατο.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του, αναλύει μέρα – μέρα τον καιρό του Πάσχα τονίζοντας πως πέρα από μερικές βροχές, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα. Για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Πήλιο, ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο, κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά), ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησο (ορεινά), ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Για την Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας (φτάνοντας το ανώτατο τους 21 βαθμούς) ενώ αναμένονται βροχές σε ανατολική Μακεδονία & Θράκη, κεντρική & ανατολική Πελοπόννησο, ορεινά κεντρικής Στερεάς, Αττική (μικρή πιθανότητα) και κεντρική Εύβοια.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

Κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου αναμένονται νεφώσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές καθώς φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά), ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας, Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά), Αττική (μικρή πιθανότητα), κεντρική Στερεά (πιο ορεινά), ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο, κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 βαθμούς έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Αναστάσεως, βροχές αναμένονται σε κεντρική & ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες και περιοχές της Χαλκιδικής.

Από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού με την θερμοκρασία να ξεκινά από 18 και να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο έως 6 μποφόρ ενώ βροχές αναμένονται μόνο σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Τελικές εκτιμήσεις για τον καιρό έως το Πάσχα. Καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη της Μεγάλης Εβδομάδας, φαίνεται ότι ο καιρός κατά τη διάρκεια του Επιταφίου, της Αναστάσεως αλλά και της Κυριακής του Πάσχα γενικά θα κυλήσει με ήπια χαρακτηριστικά. Θα υπάρξουν όμως και περιοχές που οι συνθήκες θα είναι ελαφρώς άστατες. Πάμε να δούμε μέρα – μέρα τον καιρό σε όλη τη χώρα:

Μεγάλη Πέμπτη – Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (κύριος πυρήνας)

Πήλιο

Ορεινά κεντρικής Στερεάς & στην Πίνδο

Κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησος (ορεινά)

Ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης

Ένταση φαινομένων: Ασθενής έως μέτρια

Θερμοκρασία:

Θράκη: ~16°C

Βόρεια ηπειρωτικά: 18-20°C

Κεντρικ : 20-23°C

Νησιά: 20-24°C

Μεγάλη Παρασκευή – Τοπικές βροχές σε:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική & ανατολική Πελοπόννησος

Ορεινά κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Εύβοια

Θερμοκρασία (μικρή πτώση):

Βόρεια: 14–19°C

Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα: 20–21°C

Αιγαίο: 16–20°C

Επιτάφιος (βράδυ Μεγάλης Παρασκευής)

Σχεδόν απουσία βροχοπτώσεων στη χώρα αλλά με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Εξαιρέσεις, εκεί δηλαδή που θα σημειώνονται τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς:

Βόρειος Έβρος

Νομός Ξάνθης

Ίσως στη βόρεια Εύβοια

Μεγάλο Σάββατο – Ημέρα με τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Πέλλα, Πιερία, Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

Ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο & Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

Κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά)

Θερμοκρασία:

Βόρεια: 15–20°C

Υπόλοιπα ηπειρωτικά & Επτάνησα: 20–22°C

Αιγαίο: 17–20°C

Ανάσταση (βράδυ Μεγάλου Σαββάτου) – Αυξημένη πιθανότητα βροχής σε:

Κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Πόλεις με πιθανότητα τοπικών βροχών την Ανάσταση :

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

περιοχές της Χαλκιδικής

Κυριακή του Πάσχα – Σχετική βελτίωση του καιρού – Τοπικές βροχές μόνο σε:

Κυρίως σε Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία (κατά βάση)

Μικρότερη πιθανότητα αλλά υπαρκτή σε:

Ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), Εύβοιας και Ανατολικής Πελοποννήσου

Θερμοκρασία σε άνοδο:

Βόρεια: 18–24°C

Κεντρικά & νότια: 22–26°C

Νησιά: 20–24°C

Άνεμοι & Μεταφορές:

Ένταση: 3–5 μποφόρ (τοπικά έως 6)

Καμία ουσιαστική επίπτωση σε ακτοπλοΐα και αεροπορικές μετακινήσεις,

Συνοπτική Εκτίμηση:

Ήπια καιρική περίοδος

Τοπικού χαρακτήρα βροχοπτώσεις (όχι γενικευμένες)

Θερμοκρασίες λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα

Πιο “άστατη” ημέρα: Μεγάλο Σάββατο

Καλύτερη ημέρα: Κυριακή του Πάσχα, χωρίς να λείψουν οι τοπικές βροχές στις περιοχές που προανέφερα

O καιρός σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στα Δωδεκάνησα και τις βραδινές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις μεσημεριανές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.