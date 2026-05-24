Εκπαιδευτικοί ΚΥΣΔΕ: Στις 26 Μαΐου οι ενστάσεις, οι αποσπάσεις και οι αιτήσεις επανεξέτασης

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26 Μαΐου 2026 εξετάζονται ζητήματα μεταθέσεων, αποσπάσεων, οργανικών κενών και ειδικών κατηγοριών, ενώ παρουσιάζεται και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Σημαντικές υπηρεσιακές μεταβολές για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπαίνουν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΔΕ, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Στην ημερήσια διάταξη όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, παραιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους, ενστάσεις και αιτήσεις επανεξέτασης για μεταθέσεις, αποσπάσεις και οργανικά κενά, καθώς και θέματα που συνδέονται με ΣΜΕΑΕ, Μουσικά Σχολεία και ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, ανοίγει και η συζήτηση για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων υπηρεσιακών μεταβολών, με τις αποσπάσεις, τις λειτουργικές τοποθετήσεις, τις μετατάξεις και τους μόνιμους διορισμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν εγκαίρως πού θα υπηρετήσουν και τα σχολεία να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με καλυμμένα τα κενά και χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου θα εξεταστούν τα παρακάτω θέματα:

(1) Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

(2) Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικό ΣΑΕΚ

(3) Παραίτηση από την υπηρεσία για εξαιρετικούς λόγους

(4) Ενστάσεις επί των μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ

(5) Διακοπή απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2025-2026

(6) Αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για το έτος 2026

(7) Αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού επί των οργανικών κενών

(8) Αίτηση επανεξέτασης εκπαιδευτικού για μετάθεση σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

(9) Δικαστική απόφαση επί μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία έτους 2025

(10) Ένσταση επί οργανικού και λειτουργικού κενού ΠΕ05 σε Μουσικό Σχολείο

(11) Αίτημα προσθήκης κενών στην ειδίκευση «Πιάνο» σε Μουσικό Σχολείο

(12) Αιτήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 για ένταξη σε ειδική κατηγορία απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία

