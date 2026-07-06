Μισθοδοσία εκπαιδευτικών: Πότε πληρώνονται αναπληρωτές και μόνιμοι τον Ιούλιο

Ο Στράτος Στρατηγάκης παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) 2026, διευκρινίζοντας πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.

Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει την εγκύκλιο για το Μηχανογραφικό 2026, με τους υποψηφίους να προετοιμάζονται για την υποβολή των επιλογών τους σε ΑΕΙ και ΣΑΕΚ.

Η Υπουργός, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τα Πανεπιστήμια ως στρατηγικούς εταίρους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου για συνεχή διάλογο και έμπρακτη στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με ξηρό και ζεστό καιρό, εντείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου.

Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης voucher έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone από δικαιούχους με πιστοποιημένη αναπηρία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί συνολική αναμόρφωση του πλαισίου συνιδιοκτησίας, με παρεμβάσεις που αφορούν τους κανονισμούς των πολυκατοικιών, τα κοινόχρηστα, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τον ρόλο του διαχειριστή και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει με την ίδρυση 11 νέων σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, την αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΜΕΑΕ και την ενίσχυση των δομών με εξειδικευμένο προσωπικό.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε το στεγαστικό επίδομα ουσιαστική παρέμβαση στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι αποτελεί επένδυση στις ίσες ευκαιρίες και στη δυνατότητα των νέων να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια, ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης

Η διαδικασία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Παιδεία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας τις βασικές προτάσεις του κόμματος για το εκπαιδευτικό σύστημα και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι του προγράμματος χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, το οποίο προβλέπει ενίσχυση έως 1.000 ευρώ.

Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 24 Ιουλίου.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που τροποποιεί το πλαίσιο αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2026.

Στις 9 και 10 Ιουλίου 2026 πραγματοποιούνται οι καταβολές της μισθοδοσίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς, με τους αναπληρωτές να λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές λόγω της λήξης των συμβάσεών τους στις 21 Ιουνίου.

Η επιδοτούμενη γονική άδεια της ΔΥΠΑ παρέχει οικονομική ενίσχυση περίπου ίση με τον κατώτατο μισθό, ενώ προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς και οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.

Μηχανογραφικό 2026: Τα βήματα για την ηλεκτρονική υποβολή και όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νηπιαγωγών καλεί τους Δήμους να θεσπίσουν μέτρα στήριξης της στέγασης των εκπαιδευτικών, προτείνοντας επιδότηση ενοικίου και αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που συμπληρώνει την κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, καθορίζοντας αναλυτικά τα ποσοστά ανά κατηγορία υποψηφίων και τον τρόπο διάθεσης των θέσεων στα ΑΕΙ.

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και λοιπές παραγωγικές σχολές, ενώ ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σε πέντε νέους κλάδους ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ένα μέτρο το οποίο μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δήλωσης υπερωριών.

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών: Πότε πληρώνονται αναπληρωτές και μόνιμοι τον Ιούλιο

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Στις 9 και 10 Ιουλίου 2026 πραγματοποιούνται οι καταβολές της μισθοδοσίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς, με τους αναπληρωτές να λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές λόγω της λήξης των συμβάσεών τους στις 21 Ιουνίου.