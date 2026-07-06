Μισθοδοσία εκπαιδευτικών: Πότε πληρώνονται αναπληρωτές και μόνιμοι τον Ιούλιο
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Στις 9 και 10 Ιουλίου 2026 πραγματοποιούνται οι καταβολές της μισθοδοσίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς, με τους αναπληρωτές να λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές λόγω της λήξης των συμβάσεών τους στις 21 Ιουνίου.
Η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών για τον Ιούλιο του 2026 θα καταβληθεί σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού. Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι οι αναπληρωτές, ενώ μία ημέρα αργότερα ακολουθούν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με την καταβολή του δεύτερου δεκαπενθημέρου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους αναπληρωτές, καθώς η συγκεκριμένη πληρωμή δεν αντιστοιχεί σε πλήρη μηνιαίο μισθό, λόγω της ολοκλήρωσης των συμβάσεών τους μέσα στον Ιούνιο.
Πότε πληρώνονται οι αναπληρωτές
Η καταβολή της μισθοδοσίας των αναπληρωτών έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026.
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Το ποσό θα είναι μειωμένο, καθώς αφορά τις αποδοχές για το διάστημα από 1 έως 21 Ιουνίου 2026. Οι συμβάσεις των αναπληρωτών ολοκληρώθηκαν στις 21 Ιουνίου και, ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται καταβολή πλήρους μηνιαίας μισθοδοσίας.
Η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα πληρωθούν το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026.
Την ημέρα αυτή θα καταβληθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών.
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