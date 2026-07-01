«Ώρα μηδέν» για το εκπαιδευτικό επάγγελμα: Προειδοποίηση για μεγάλες ελλείψεις

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Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, την υπουργό Παιδείας και φορείς, η ΟΙΕΛΕ ζητά την έναρξη επείγοντος Εθνικού Διαλόγου, εκφράζοντας την ανησυχία της για το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε επιστολή-πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, την υπουργό Παιδείας, καθώς και σε επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, ζητώντας την έναρξη επείγοντος Εθνικού Διαλόγου για όσα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, συνθέτουν τον κίνδυνο κατάρρευσης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Στην επιστολή της, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η αποχώρηση εκπαιδευτικών από τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, η μείωση των αιτήσεων στους πίνακες του ΑΣΕΠ και η πτώση των βάσεων εισαγωγής στις παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές αποτελούν ενδείξεις μιας ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης που, όπως αναφέρει, απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση.

Η εικόνα που περιγράφει η ΟΙΕΛΕ

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το εκπαιδευτικό επάγγελμα τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί σημαντική οικονομική, εργασιακή και κοινωνική υποβάθμιση τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί σημαντικές εισοδηματικές απώλειες μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, ενώ κάνει αναφορά και στον νόμο 4713/2020 για την ιδιωτική εκπαίδευση, εκτιμώντας ότι έχει συμβάλει στη διαμόρφωση δυσμενέστερων εργασιακών συνθηκών. Παράλληλα, αναφέρει ότι η αυξημένη γραφειοκρατία, οι πειθαρχικές διαδικασίες και η γονεϊκή παρεμβατικότητα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το εργασιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικών.

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Όπως σημειώνει, η οικονομική και εργασιακή απαξίωση συνδυάζεται, κατά την άποψή της, με κοινωνική απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Τα στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι περίπου 3.000 ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, σε σύνολο περίπου 11.000, έχουν παραιτηθεί από το 2020, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, το 48% των εκπαιδευτικών έχει ζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες βεβαίωση προϋπηρεσίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μοριοδότηση στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι περίπου 2.000 αναπληρωτές είτε αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στους χαμηλούς μισθούς, στο αυξημένο κόστος ζωής και στις υψηλές δαπάνες μετακίνησης.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για αυξανόμενο αριθμό μόνιμων εκπαιδευτικών που εγκαταλείπουν συνολικά τον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ σημειώνει ότι οι αιτήσεις στον τελευταίο πίνακα του ΑΣΕΠ ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, κατά 20.000 λιγότερες σε σχέση με το 2023.

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Οι επισημάνσεις για τις παιδαγωγικές σχολές

Στην επιστολή της, η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την πτώση των βάσεων εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα και στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές.

Όπως υποστηρίζει, η εισαγωγή υποψηφίων ακόμη και με βαθμολογίες κάτω από τα 10.000 μόρια καταδεικνύει, κατά την άποψή της, τη μειωμένη ελκυστικότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος για τους νέους.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την εκτίμηση ότι, αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, μέσα στην επόμενη δεκαετία –ή και νωρίτερα– ενδέχεται να εμφανιστούν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, με συνέπειες στην ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η έκκληση για Εθνικό Διάλογο

Η ΟΙΕΛΕ καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή της, η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Ομοσπονδία εκφράζει την ελπίδα ότι η πρότασή της για έναν ανοικτό και ουσιαστικό Εθνικό Διάλογο θα εισακουστεί, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι προς όφελος της κοινωνίας, της νέας γενιάς και του μέλλοντος της χώρας.