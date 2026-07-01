Βάσεις 2026: Πόσες θέσεις θα μείνουν κενές στα ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 δείχνουν άνοδο στις Ιατρικές σχολές, πτωτικές τάσεις σε δύο επιστημονικά πεδία και περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ λόγω της ΕΒΕ.

Οι βάσεις 2026 διαμορφώνουν σταδιακά μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερες από 10.000 θέσεις που αναμένεται να μείνουν κενές στα πανεπιστήμια εξαιτίας της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Την ίδια ώρα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι φετινές βάσεις δεν θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς προβλέπονται διαφορετικές τάσεις ανά κατηγορία σχολών.

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, οι Ιατρικές σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο στα μόρια εισαγωγής, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, όπου διαφαίνονται πτωτικές τάσεις.

Νέες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026: Πού αναμένεται άνοδος και πού πτώση

Αντίθετα, στις θετικές και τις πολυτεχνικές σχολές εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αισθητές αυξήσεις στις βάσεις εισαγωγής, γεγονός που συνδέεται και με την πρόβλεψη ότι σημαντικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων δεν θα καλυφθεί.

Οι υποψήφιοι και οι διαθέσιμες θέσεις

Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 συμμετείχαν συνολικά 89.032 υποψήφιοι. Από αυτούς, οι 75.109 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), ενώ οι 13.923 από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Οι υποψήφιοι διεκδίκησαν συνολικά 68.788 θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Παρόλα αυτά, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι περισσότερες από 10.000 θέσεις αναμένεται να παραμείνουν αδιάθετες.

Ο ρόλος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιστημονικών πεδίων θα είναι έντονες κατά τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων.

Παράλληλα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα των εξελίξεων, καθώς επηρεάζει σημαντικά την τελική κατανομή των υποψηφίων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διαμορφώνει νέες ισορροπίες για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.