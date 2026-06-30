Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Νέα απόφαση για Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

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Εκδόθηκε απόφαση για ανανεώσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με διάρκεια τριών σχολικών ετών.

Εκδόθηκε απόφαση για ανανεώσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αφορά τριετή διάρκεια, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029, και εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών σε δομές και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Η απόφαση αφορά εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής.

Περιλαμβάνει τόσο ανανεώσεις αποσπάσεων όσο και νέες αποσπάσεις σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αποσπάσεις έχουν διάρκεια τριών σχολικών ετών.

Συγκεκριμένα, καλύπτουν τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Οι εκπαιδευτικοί αποσπώνται σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η απόφαση αφορά τον κλάδο ΠΕ86, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση, η απόσπαση ή η ανανέωση της απόσπασης καθορίζει την υπηρεσιακή τους τοποθέτηση για την επόμενη τριετία.

Η διάρκεια έως και το σχολικό έτος 2028-2029 δίνει σαφές χρονικό πλαίσιο στην υπηρεσιακή μεταβολή.

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

Απόφαση