Αεροπορικά ταξίδια: Προσοχή! Ποιές συσκευές δεν μπαίνουν πλέον στη βαλίτσα

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Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν για power banks, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ασύρματα ακουστικά και συσκευές με μπαταρίες λιθίου στις πτήσεις, μετά την αύξηση περιστατικών υπερθέρμανσης, εκρήξεων και φωτιάς.

Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν πλέον για τα power banks και γενικότερα για τις συσκευές που διαθέτουν μπαταρίες ιόντων λιθίου στις αεροπορικές μετακινήσεις, μετά την αύξηση περιστατικών υπερθέρμανσης, δυσλειτουργίας και εκρήξεων.

Οι επιβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι power banks, συσκευές ατμίσματος, ασύρματα ακουστικά και άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μπαταρίες λιθίου δεν πρέπει να τοποθετούνται στις παραδοτέες αποσκευές, αλλά να μεταφέρονται στη χειραποσκευή.

Γιατί αυστηροποιήθηκαν οι κανόνες

Η αυστηροποίηση των οδηγιών συνδέεται με την αύξηση των περιστατικών που αφορούν μπαταρίες λιθίου.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τα περιστατικά που είχαν αναφερθεί στις βρετανικές αρχές αυξήθηκαν από 316 το 2024 σε 643 έναν χρόνο μετά, ενώ αυξήθηκαν και οι αναφορές για υπερθέρμανση ή δυσλειτουργία συσκευών.

Power banks: Από τους βασικούς κινδύνους ασφαλείας

Τα power banks έχουν πλέον ανέβει ψηλά στη λίστα των κινδύνων ασφαλείας για πολλές αρχές αεροπορίας.

Ο λόγος είναι ότι, όταν μια μπαταρία ιόντων λιθίου υπερθερμανθεί ή υποστεί βλάβη, μπορεί να προκαλέσει καπνό, φωτιά ή ακόμη και έκρηξη, ειδικά αν βρίσκεται σε χώρο όπου δεν είναι άμεσα προσβάσιμη.

Γιατί μπαίνουν στη χειραποσκευή

Η βασική οδηγία είναι ότι οι συσκευές με μπαταρίες λιθίου πρέπει να μεταφέρονται στην καμπίνα και όχι στον χώρο αποσκευών.

Ο λόγος είναι πρακτικός και κρίσιμος: αν παρουσιαστεί πρόβλημα, το πλήρωμα μπορεί να αντιδράσει άμεσα. Αντίθετα, αν η συσκευή βρίσκεται στη βαλίτσα που έχει παραδοθεί, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση του περιστατικού είναι πολύ δυσκολότερα.

Τι ισχύει για τα power banks

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, κάθε επιβάτης μπορεί να έχει έως δύο power banks.

Για συσκευές έως 100Wh η μεταφορά είναι ελεύθερη, ενώ αν η ισχύς υπερβαίνει τα 160Wh απαιτείται έγκριση της αεροπορικής εταιρείας, κυρίως όταν πρόκειται για συσκευές που συνδέονται με βοηθήματα κινητικότητας.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι απαγορεύεται η επαναφόρτιση power bank κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η οδηγία αυτή στοχεύει στη μείωση του κινδύνου υπερθέρμανσης ή δυσλειτουργίας μέσα στην καμπίνα.

Οι μπαταρίες και τα power banks πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο που να αποφεύγεται η επαφή των ακροδεκτών με μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα υλικά.

Συνιστάται να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία, σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα, σε προστατευτική θήκη ή με καλυμμένους ακροδέκτες.

Να είναι προσβάσιμα κατά την πτήση

Οι συσκευές αυτές πρέπει να είναι προσβάσιμες και όχι τοποθετημένες σε σημείο που δυσκολεύει την άμεση αντίδραση.

Για τον λόγο αυτό, οι οδηγίες επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να βρίσκονται αποθηκευμένες στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα, αλλά σε σημείο όπου ο επιβάτης και το πλήρωμα μπορούν να τις φτάσουν γρήγορα.

Τι ισχύει για laptops και «έξυπνες» τσάντες

Οι επιβάτες πρέπει επίσης να απενεργοποιούν τα laptops πριν τα τοποθετήσουν στη χειραποσκευή.

Οι «έξυπνες» τσάντες με ενσωματωμένο power bank ή μπαταρία ιόντων λιθίου επιτρέπονται μόνο εφόσον η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί πριν από το check-in και να μεταφερθεί στη χειραποσκευή.

Γιατί είναι επικίνδυνες οι μπαταρίες λιθίου

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στις οποίες τα ιόντα λιθίου μετακινούνται μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση.

Περιέχουν ηλεκτρολύτη, δηλαδή υγρό που επιτρέπει τη μετακίνηση των ιόντων, καθώς και ηλεκτρόδια και περίβλημα, τα οποία μπορεί να είναι από μέταλλο ή πολυμερές υλικό.

Τι μπορεί να προκαλέσει φωτιά

Τα πιθανά αίτια έναρξης φωτιάς σε μπαταρία λιθίου μπορεί να είναι εσωτερικά κατασκευαστικά ελαττώματα, φυσική ζημιά, υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα ή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να ξεκινήσει η λεγόμενη «θερμική διαφυγή», δηλαδή μια ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της μπαταρίας.

Η θερμική διαφυγή είναι μια επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση.

Η μπαταρία υπερθερμαίνεται, τα υλικά της αρχίζουν να αποσυντίθενται, απελευθερώνεται θερμότητα, καπνός και ενδεχομένως φλόγα ή έκρηξη. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο επιταχύνεται η αντίδραση.

Σε ένα αεροπλάνο, ακόμη και ένα μικρό περιστατικό φωτιάς είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης εκκένωσης.

Αν η μπαταρία βρίσκεται μέσα στην καμπίνα και είναι προσβάσιμη, το πλήρωμα μπορεί να επέμβει άμεσα. Αν βρίσκεται στον χώρο αποσκευών, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Γιατί σβήνουν δύσκολα αυτές οι φωτιές

Οι φωτιές από μπαταρίες λιθίου είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, επειδή εμπλέκονται υλικά υψηλής ενέργειας, όπως το περίβλημα, το πλαστικό και τα χημικά στοιχεία της μπαταρίας.

Η θερμότητα μπορεί να παραμένει στο εσωτερικό της μπαταρίας ακόμη και αν η εξωτερική φλόγα φαίνεται να έχει σβήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να ρίχνεται νερό σε φλεγόμενη μπαταρία λιθίου.

Το νερό μπορεί να σβήσει στιγμιαία τη φλόγα, όμως η εσωτερική θερμότητα παραμένει υψηλή και μπορεί να υπάρξει αναζωπύρωση. Επιπλέον, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες το νερό μετατρέπεται σε καυτό ατμό, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Ο ηλεκτρολύτης που υπάρχει μέσα στην μπαταρία είναι εύφλεκτος και μπορεί να αντιδράσει με το νερό.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών αερίων ή ακόμη και υδρογόνου, το οποίο είναι εκρηκτικό.

Για την αντιμετώπιση φωτιάς από μπαταρία λιθίου απαιτείται ειδικός χειρισμός.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, χρειάζεται πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή CO2, ενώ όταν υπάρχει η δυνατότητα, η μπαταρία πρέπει να απομονώνεται σε ασφαλές σημείο.

Τι πρέπει να θυμούνται οι ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν πριν από κάθε πτήση πού έχουν τοποθετήσει power banks, ηλεκτρονικά τσιγάρα, ασύρματα ακουστικά, laptops και άλλες συσκευές με μπαταρίες λιθίου.

Η βασική οδηγία είναι απλή: οι συσκευές αυτές δεν μπαίνουν στις παραδοτέες αποσκευές, αλλά στη χειραποσκευή, προστατευμένες και άμεσα προσβάσιμες.