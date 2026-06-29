Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το έκτακτο επίδομα παιδιού – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

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Έως τις 30 Ιουνίου 2026 ολοκληρώνεται η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς αίτηση, απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024.

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Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, οικογένεια με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το ποσό αυξάνεται κατά 150 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με την ίδια προσαύξηση των 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Στα εξαρτώμενα τέκνα περιλαμβάνονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, καθώς από εκεί αντλούνται τα στοιχεία για την καταβολή της ενίσχυσης.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η πληρωμή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα φορολογικά στοιχεία του 2024.

Όσοι προχωρήσουν σε μεταβολή των φορολογικών τους στοιχείων λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026, θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης μεταβληθούν και πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον τελικό υπολογισμό της ενίσχυσης.

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις, το ποσό θα καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης.

Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, η ενίσχυση που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα παιδιά θα μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη.

Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς, ενώ δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές.

Δεν επηρεάζει άλλα επιδόματα

Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί δεν επηρεάζει την πρόσβαση των δικαιούχων σε άλλες παροχές που εξετάζονται με βάση το εισόδημα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν σωστά δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα φορολογικά στοιχεία που αφορούν τα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς από αυτά προκύπτει το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε οικογένεια.