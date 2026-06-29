Ωνάσεια σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις για αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών – Ποιές οι προθεσμίες
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Άνοιξε η διαδικασία για τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027, με τη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων να δημοσιεύει τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη λειτουργικών κενών.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στις 23:59.
Η Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.) δημοσιεύει την υπ’ αριθ. 28/ΔΕΔΗΜΩΣ/26-06-2026 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, 2026-2027» (ΑΔΑ: Ρ0ΦΛ46ΝΚΠΔ-Σ02) με την οποία
καλεί
τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) της Π.Δ.Ε. που υπηρετούν ή στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί κατά το σχολικό έτος 2025-26 της περιοχής διορισμού τους,
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
για απόσπαση ενός (1) διδακτικού έτους, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι προσβάσιμη στη διαδρομή:
https://apps.espa.minedu.gov.gr/apospaseisdimos/
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα 29/6/2026 έως την Κυριακή 12/7/2026 και ώρα 23:59.
Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση
Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κενών
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