Voucher παιδικών σταθμών 2026: Ανοίγουν οι αιτήσεις – Τα ποσά

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Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για το voucher παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Όλες οι πληροφορίες.

Χιλιάδες γονείς αναμένουν και φέτος να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το voucher παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, με κωδικούς Taxisnet, ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα δεν είναι ακόμη ανοιχτή για αίτηση, ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι για την περίοδο 2025-2026 η πλατφόρμα για το voucher είχε ανοίξει στις 30 Ιουλίου και η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 14 Αυγούστου.

Μέσω της δράσης του voucher, η οποία υλοποιείται κάθε χρόνο από την ΕΕΤΑΑ, χιλιάδες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης.

ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί σταθμοί 2026-2027: Οι δικαιούχοι του voucher

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, καθώς και άνεργες γυναίκες με ενεργό δελτίο ανεργίας. Παράλληλα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις δικαιούχοι μπορεί να είναι ανάδοχοι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη πρόσκληση, με ανώτατο οικογενειακό εισόδημα τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά και τις 41.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Προβλέπονται επίσης αυξημένα όρια για πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και ειδικές πρόνοιες για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία.

Τα ποσά

Τα ακριβή ποσά ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Βρεφικοί Σταθμοί (από 6 μηνών έως 2,5 ετών): Έως 200€ – 300€ / μήνα

Παιδικοί Σταθμοί (από 2,5 ετών έως 4 ετών): Έως 180€ – 250€ / μήνα

Η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην αίτησή τους και, όπου απαιτείται, να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημαντικό μέρος των απαιτούμενων στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τη διαδικασία για τους δικαιούχους.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για το voucher παιδικών σταθμών 2026-2027

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Αυγούστου. Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, πιθανότατα προς τα τέλη Αυγούστου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τη δημοσίευση των τελικών πινάκων γύρω στις 27 Αυγούστου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εγγραφές τους πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των παιδικών σταθμών από την 1η Σεπτεμβρίου.