Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Προ των πυλών αλλαγές – Τι εξετάζεται

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Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» εξετάζεται ως προς το όριο ιδιοκτησίας του 50%, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για την πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς εξετάζεται αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται σήμερα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Το ισχύον όριο είναι το 50%, ενώ το θέμα βρίσκεται υπό μελέτη.

Σχετική αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας σήμερα, 29/06, στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν επισκεφτεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τι προβλέπει σήμερα το κριτήριο ιδιοκτησίας

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα, για να μπορεί κάποιος να εξεταστεί ως δικαιούχος στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στο ακίνητο σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 50%.

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Αυτό σημαίνει ότι δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να έχει κάποιος με 100% ιδιοκτησία, με 50% εξ αδιαιρέτου ή με μεγαλύτερο ποσοστό, όπως 60% ή 75%. Αντίθετα, όταν το ποσοστό είναι κάτω από 50%, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.

Τα παραδείγματα που δείχνουν ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο αδελφών που έχουν από 50% ο καθένας σε ένα διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση, και οι δύο πληρούν το κριτήριο του ποσοστού και μπορούν να εξεταστούν ως δικαιούχοι, εφόσον καλύπτουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Διαφορετική είναι η εικόνα όταν τα ποσοστά ιδιοκτησίας δεν είναι ισόποσα. Αν, για παράδειγμα, ο ένας έχει 30% και ο άλλος 70%, τότε ο πρώτος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνος του λόγω του ποσοστού του, ενώ ο δεύτερος μπορεί να εξετάσει τη συμμετοχή του.

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Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι η πιθανή αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας βρίσκεται υπό μελέτη, χωρίς να ανακοινωθεί κάποια οριστική απόφαση.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν ήδη επισκεφτεί την πλατφόρμα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στο «Επιχειρώ», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 2 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 300 επιχειρήσεις, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50%, ενώ, μεσοσταθμικά, 300 επιχειρήσεις θα πάρουν 150.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας.