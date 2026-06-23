Νέες καταγγελίες στο iPaidia.gr για τη στέγαση εκπαιδευτικών: Εκπαιδευτικοί μένουν ακόμη και σε κάμπινγκ

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Εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν στο iPaidia.gr την κατάσταση με τη στέγαση των εκπαιδευτικών στο νησί και ζητoύν μόνιμη λύση με ευθύνη του κράτους, της Περιφέρειας και του Δήμου.

Οι εκπαιδευτικοί της Ζακύνθου επαναφέρουν με έντονο τρόπο το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στο νησί, κάνοντας λόγο για μια απαράδεκτη κατάσταση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και επηρεάζει κυρίως συναδέλφους που έρχονται από άλλες περιοχές.

Μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΖ ζητά μόνιμη και σταθερή λύση με ευθύνη του κράτους, της Περιφέρειας και του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι η στέγαση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιστασιακό πρόβλημα ούτε να αφήνεται στην καλή θέληση ιδιωτών.

Το στεγαστικό αδιέξοδο των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί προέρχεται από άλλες περιοχές και αναζητά κατοικία είτε μετά τον διορισμό είτε μετά την πρόσληψη.

Οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές έρχονται αντιμέτωποι με ένα οξύ πρόβλημα στέγασης, το οποίο το σωματείο αναφέρει ότι έχει αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια μέσα από επανειλημμένες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις.

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Σπίτια μόνο για λίγους μήνες

Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνει η ΕΛΜΕΖ είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα οικήματα διατίθενται μόνο για την περίοδο Οκτωβρίου – Μαΐου.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι εκπαιδευτικοί να αναγκάζονται να φιλοξενούνται σε άλλους συναδέλφους ή ακόμη και να καταφεύγουν σε κάμπινγκ, όταν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερή στέγη.

Καταγγελίες για διακοπή ρεύματος και νερού

Στα προβλήματα αυτά, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου προσθέτει και περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες ζητούν την άμεση εκκένωση κατοικιών.

Όπως καταγγέλλεται, σε αρκετές περιπτώσεις αυτό γίνεται με διακοπή της παροχής ρεύματος ή νερού, γεγονός που επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί.

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Η κριτική σε κράτος, Περιφέρεια και Δήμο

Η ΕΛΜΕΖ καταγγέλλει αδιαφορία από το κράτος, την Περιφέρεια και τον Δήμο, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του σωματείου και της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιοι αρνούνται συνειδητά να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που επανέρχεται κάθε χρόνο και επηρεάζει άμεσα τη ζωή των εκπαιδευτικών.

Το αίτημα για επίδομα και αξιοποίηση οικημάτων

Το σωματείο αναφέρει ότι σε ένα νησί με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, η Τοπική Διοίκηση αρνείται να χορηγήσει επίδομα στους εκπαιδευτικούς ή να τους στεγάσει σε οικήματα που διαθέτει.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου σημειώνει ότι ανάλογες λύσεις έχουν υπάρξει σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Νίσυρος και η Μύκονος, και ζητά να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και για τους εκπαιδευτικούς της Ζακύνθου.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ζάκυνθος βρίσκεται στην 6η θέση πανελλαδικά σε οικοδομική δραστηριότητα.

Με βάση αυτό, η ΕΛΜΕΖ ασκεί κριτική σε κράτος, Περιφέρεια και Δήμο, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης λύσης για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

Η τουριστική ανάπτυξη και οι συνέπειες

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου συνδέει το πρόβλημα της στέγασης με το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που, όπως αναφέρει, ιδιοποιείται τη γη με πεντάστερα και μεγάλες τουριστικές μονάδες.

Σύμφωνα με το σωματείο, η ανάπτυξη αυτή αφήνει στα λαϊκά στρώματα του νησιού ακρίβεια, λύματα, ανύπαρκτες βασικές υποδομές και απρόσιτα open mall, ενώ καταγγέλλεται και η επιβολή νέων φόρων στη λαϊκή κατοικία από τους δήμους.

Γιατί απορρίπτεται η λύση των ξενοδοχείων

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ ξεκαθαρίζει ότι η στέγαση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εξαρτάται από ξενοδοχειακές μονάδες.

Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια λύση είναι ασταθής, καθώς ένα ξενοδοχείο που φέτος μπορεί να φιλοξενήσει εκπαιδευτικούς, την επόμενη χρονιά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Η ευθύνη του κράτους

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν φόρους στο κράτος και από αυτό απαιτούν να τους εξασφαλίσει στέγαση.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι το κράτος δεν έχει δικαίωμα να αποποιείται τις ευθύνες του ή να τις μεταβιβάζει σε ιδιώτες, περιμένοντας να δοθεί λύση χωρίς δημόσιο σχεδιασμό.

Δημόσιες υποδομές για τη στέγαση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στέγαση των εκπαιδευτικών είναι απόλυτη και αμετάθετη υποχρέωση του κράτους, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Τοπικής Διοίκησης.

Η ΕΛΜΕΖ ζητά η λύση να δοθεί μέσα από τη δημιουργία δημόσιων υποδομών, οι οποίες θα παραμείνουν περιουσία του λαού και δεν θα μετατρέπουν το δικαίωμα στη στέγαση σε αντικείμενο real estate, φορολογικών συμφωνιών ή προεκλογικών σκοπιμοτήτων.

Τα αιτήματα της ΕΛΜΕ Ζακύνθου

Το σωματείο απαιτεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών, καθώς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ζητά επίσης δωρεάν στέγαση σε δημόσια ή δημοτική περιουσία, είτε με ανέγερση νέων κατοικιών είτε με ανακαίνιση κτιρίων που ανήκουν στο κεντρικό κράτος ή την Τοπική Διοίκηση.

Φορολογία και κόστος ζωής

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η κατάργηση των φόρων που επιβαρύνουν τη λαϊκή κατοικία.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου ζητά επίσης μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και κατάργηση όλων των φόρων στα καύσιμα.

Το μήνυμα της ανακοίνωσης

Η ΕΛΜΕΖ καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη συνηθίσουν, όπως αναφέρει, τις νέες μορφές εξαθλίωσης και επαιτείας.

Το σωματείο υπογραμμίζει ότι λύσεις υπάρχουν και ότι μέσα από τον συλλογικό αγώνα μπορούν να διεκδικηθούν μέτρα που θα δίνουν πραγματική και σταθερή απάντηση στο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στη Ζάκυνθο.