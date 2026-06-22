Συνελήφθη η μάνα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στο μηρό και τραύματα στο κεφάλι
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Συνελήφθη η μητέρα του 7μηνών βρέφους, που έχει μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο στην Πάτρα με κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι.
Το βρέφος εισήχθη το Σάββατο με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι με τη φύση των τραυμάτων να εγείρουν ανησυχία για κακοποίηση του ανηλίκου.
Η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.
Ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος τόνισε στο tempo24.news ότι το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο και αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια, καθώς η φύση και η κλινική εικόνα του ανησύχησαν τους γιατρούς.
Χθες επισκέφτηκε το νοσοκομείο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ και ιατροδικαστής και αναμένεται μέσα στη μέρα η ιατροδικαστική έκθεση.
Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ η μητέρα του συνελήφθη.
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