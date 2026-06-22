Ακραίος καύσωνας «πνίγει» την Ευρώπη: Θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς και συναγερμός σε πολλές χώρες – Κλείνουν σχολεία, ακυρώνονται δρομολόγια

Πίνακας περιεχομένων

Ο καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας συναγερμό για την υγεία, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Ο καύσωνας στην Ευρώπη προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να φτάσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Οι αρχές σε πολλές χώρες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με το κύμα ζέστης να επηρεάζει ήδη σχολεία, μεταφορές και υποδομές, ενώ στη Γαλλία έχουν καταγραφεί θάνατοι που αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες.

Η Γαλλία στο επίκεντρο του καύσωνα

Στη Γαλλία, σχεδόν οι μισές περιφέρειες βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», καθώς σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες έχουν ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο εκατοντάδων σχολικών μονάδων, ενώ χιλιάδες μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από τα μαθήματα, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την έκθεση στην ακραία ζέστη.

Επιφυλακή για πυρκαγιές και πίεση στο σύστημα υγείας

Η κατάσταση στη Γαλλία έχει οδηγήσει σε κινητοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικών μονάδων, καθώς υπάρχουν φόβοι για πυρκαγιές αλλά και για περαιτέρω επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

Το κύμα ζέστης δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα υψηλών θερμοκρασιών, αλλά ως παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα, τη δημόσια ασφάλεια και την αντοχή βασικών υπηρεσιών.

Αναταράξεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις μεταφορές. Στη Γαλλία, η SNCF έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις δρομολογίων, λόγω κινδύνου παραμορφώσεων στις σιδηροδρομικές γραμμές και προβλημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ανάλογα μέτρα εφαρμόζονται και στο Βέλγιο, όπου έχουν τεθεί περιορισμοί σε δρομολόγια αιχμής, με στόχο να αποφευχθούν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την ακραία ζέστη.

Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία σε υψηλές θερμοκρασίες

Στην Ισπανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ιταλία, οκτώ μεγάλες πόλεις βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Βρετανία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που ενδέχεται να αποτελέσουν ιστορικά υψηλά για τον Ιούνιο.

Η πίεση σε ενέργεια, νερό και υποδομές

Η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις νερού.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για περαιτέρω προβλήματα στις μεταφορές, καθώς οι υποδομές δοκιμάζονται από θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές κινούνται σε ακραία επίπεδα.

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την ακραία ζέστη ως έναν από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Οι επιπτώσεις του καύσωνα απασχολούν τις αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και αυξάνουν την ανάγκη για μέτρα προστασίας.

Τι είναι ο «θερμικός θόλος»

Οι επιστήμονες αποδίδουν το κύμα καύσωνα σε θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα, οι οποίες εγκλωβίζονται πάνω από την Ευρώπη.

Το φαινόμενο συνδέεται με ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων, γνωστό ως «θερμικός θόλος», το οποίο ευνοεί τη διατήρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους φαινόμενα, κάνοντάς τα πιο συχνά, πιο έντονα και πιο παρατεταμένα.

Η Ευρώπη βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα πρόωρο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα ζέστης, που δοκιμάζει όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τις αντοχές των συστημάτων υγείας, μεταφορών και βασικών υποδομών.