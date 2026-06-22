Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ανακοινώνονται τα ονόματα – Τι αλλάζει φέτος
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Σήμερα αναμένονται οι οριστικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς για το σχολικό έτος 2026-27, με μειωμένο αριθμό σε σχέση με πέρσι και τριετή θητεία για όσους επιλεγούν.
Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς για το σχολικό έτος 2026-27 αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μετακινηθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας.
Η φετινή εικόνα διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς ο συνολικός αριθμός των αποσπάσεων εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τις 2.600, όταν πέρσι είχαν αποσπαστεί περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί.
Μειωμένος αριθμός αποσπάσεων φέτος
Η μείωση των αποσπάσεων συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τις πρόσφατες μετατάξεις εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν ήδη σε φορείς με καθεστώς απόσπασης.
Εκτιμάται ότι περίπου 150 έως 200 εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν μόνιμα στις υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
Αγωνία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και αιχμές για αδιαφανείς διαδικασίες
Η διάταξη που προκάλεσε αντιδράσεις
Η νομοθετική ρύθμιση για τις μετατάξεις είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη συζήτησή της στο Κοινοβούλιο.
Βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν χαρακτηρίσει τη διάταξη «φωτογραφική», ζητώντας διευκρινίσεις για τα κριτήρια με τα οποία θα εφαρμοστεί.
Τριετής θητεία για τους αποσπασμένους
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν για απόσπαση σε φορείς θα υπηρετήσουν πλέον με τριετή θητεία, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο τελευταίος νόμος που ψήφισε η Βουλή.
Η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, καθώς θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη υπηρεσιακή σταθερότητα.
Λιγότερη ετήσια αβεβαιότητα
Μέχρι σήμερα, το καθεστώς των αποσπάσεων συνδεόταν με ετήσια αβεβαιότητα για αρκετούς εκπαιδευτικούς.
Με την τριετή θητεία, περιορίζεται αυτή η αβεβαιότητα και οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν μπορούν να γνωρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τον χρονικό ορίζοντα της υπηρεσίας τους στους φορείς.
Τι ακολουθεί για τις αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή
Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων σε φορείς, θα ακολουθήσουν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις εξετάζονται από τα ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ, με τις αποφάσεις να αναμένονται προς το τέλος του μήνα.
Ο προγραμματισμός για τη νέα σχολική χρονιά
Οι αποφάσεις για τις αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή θα συνδεθούν με τον προγραμματισμό στελέχωσης των σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος.
Έτσι, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για τους φορείς, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις επόμενες υπηρεσιακές αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την εικόνα των μετακινήσεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
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