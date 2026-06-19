Αγωνία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και αιχμές για αδιαφανείς διαδικασίες

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Ο Φασφαλής Νίκος, Αιρετός ΚΥΣΠΕ, καταγγέλλει έλλειψη διαφάνειας στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ζητώντας η αρμοδιότητα να περάσει στο ΚΥΣΠΕ με αντικειμενικά κριτήρια.

Η αγωνία των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση απόσπασης σε φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Φασφαλή Νίκου, Αιρετού ΚΥΣΠΕ.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι οι εκπαιδευτικοί περιμένουν εδώ και ημέρες την έκβαση των αιτήσεών τους, ενώ, όπως αναφέρει, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και διαρροές που αποδίδει στο Υπουργείο, προαναγγέλλεται καθημερινά η υπογραφή των αποσπάσεων από την υπουργό.

Αιχμές για αδιαφανή διαδικασία

Ο Φασφαλής Νίκος επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αποσπάσεις πραγματοποιούνται χωρίς εισήγηση συλλογικού οργάνου. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μοριοδοτούμενα κριτήρια, ούτε καθορισμένος αριθμός θέσεων.

Το βασικό πρόβλημα, όπως αναφέρει, είναι η απουσία διαφάνειας σε μια διαδικασία που αφορά την υπηρεσιακή και προσωπική ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών. Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις κυβερνητικές διακηρύξεις περί διαφάνειας και αξιοκρατίας.

«Εργαλείο υποσχέσεων και εξυπηρέτησης»

Στην παρέμβασή του, ο Αιρετός ΚΥΣΠΕ χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αποσπάσεις σε φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Όπως υποστηρίζει, οι διαδικασίες αυτές παραμένουν «εργαλείο υποσχέσεων εξυπηρέτησης» για πολιτικά γραφεία, πολιτευτές και πρόσωπα που κινούνται στους διαδρόμους των υπουργείων.

Χαρακτηρίζει μάλιστα την κατάσταση ως «τελευταίο απομεινάρι του πελατειακού κράτους».

Με αυτή τη διατύπωση θέλει να αναδείξει ότι οι αποσπάσεις αυτές δεν μπορούν να συνεχίσουν να γίνονται με όρους αδιαφάνειας και χωρίς σαφείς κανόνες.

Η αγωνία των εκπαιδευτικών

Ο Φασφαλής Νίκος σημειώνει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την αγωνία των εκπαιδευτικών.

Πολύ περισσότερο, όπως τονίζει, κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την αξιοπρέπειά τους.

Οι αποσπάσεις δεν είναι μια τυπική διοικητική διαδικασία χωρίς συνέπειες.

Για τους εκπαιδευτικούς συνδέονται με την οικογενειακή τους ζωή, τον τόπο εργασίας, την καθημερινότητα και τον προγραμματισμό τους για την επόμενη σχολική χρονιά.

Το αίτημα για αρμοδιότητα στο ΚΥΣΠΕ

Ο Αιρετός ΚΥΣΠΕ αναφέρει ότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών έχει κατακτήσει μέσα από αγώνες το αυτονόητο: οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές να γίνονται από το ΚΥΣΠΕ με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να μεταφερθεί και αυτή η αρμοδιότητα στο ΚΥΣΠΕ.

Με τον τρόπο αυτό, οι αποσπάσεις σε φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα μπορούν να πραγματοποιούνται με αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια και με πλήρη διαφάνεια.

Το μήνυμα προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο Φασφαλής Νίκος ζητά ένα πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις αρχές ενός σύγχρονου και δημοκρατικού κράτους.

Το μήνυμά του είναι ότι οι αποσπάσεις δεν μπορούν να εξαρτώνται από άτυπες διαδικασίες, διαρροές ή πολιτικές διαδρομές.

Αντίθετα, πρέπει να βασίζονται σε καθαρούς κανόνες, γνωστά κριτήρια και θεσμικό έλεγχο.

Η παρέμβασή του καταλήγει σε σαφές αίτημα: οι αποσπάσεις σε φορείς και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να περάσουν στο ΚΥΣΠΕ, ώστε να διασφαλιστεί αξιοκρατία, διαφάνεια και σεβασμός στην αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.