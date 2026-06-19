Χωροταξικό «αλαλούμ» σε σχολεία – Αναστάτωση για τις κατανομές μαθητών

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Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν στην Καλαμαριά οι κατανομές μαθητών και μαθητριών από δημοτικά σχολεία σε γυμνάσια, καθώς οικογένειες καταγγέλλουν ότι παιδιά 12 και 13 ετών καλούνται να μετακινούνται καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις, περνώντας από ιδιαίτερα επιβαρυμένους οδικούς άξονες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αρχική απόφαση για τη μετακίνηση αποφοίτων του 7ου και του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς προς το 9ο Γυμνάσιο, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση σε γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα.

Το θέμα φέρνουν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, ζητώντας άμεση επανεξέταση των κατανομών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συνεννόηση με τον Δήμο Καλαμαριάς.

Παρότι υπήρξε μερική αναθεώρηση μετά τις αντιδράσεις, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, την αξιοποίηση διαθέσιμων σχολικών χώρων και τη διασφάλιση της ασφαλούς και ορθολογικής φοίτησης των μαθητών σε σχολεία πιο κοντά στις κατοικίες τους.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Το χωροταξικό «αλαλούμ» στα σχολεία της Καλαμαριάς φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου. Οι πρόσφατες κατανομές αποφοίτων δημοτικών σχολείων σε γυμνάσια από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε γονείς και μαθητές του Δήμου Καλαμαριάς.

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Η αρχική απόφαση κατανομής μαθητών και μαθητριών του 7ου και του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, στο 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς επρόκειτο για σχολική μονάδα, η οποία βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τις κατοικίες των παιδιών.

Παρότι, μετά τις αντιδράσεις, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε σε αναθεώρηση μέρους των αρχικών κατανομών, η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε, με εμφατικό τρόπο, τα σοβαρά ζητήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται ως προς τον τρόπο σχεδιασμού και τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την κατανομή των μαθητών και μαθητριών στα σχολεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχικές αποφάσεις, οι μαθητές, ηλικίας 12 και 13 ετών, θα έπρεπε να μετακινούνται καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις, διασχίζοντας εξαιρετικά επιβαρυμένους οδικούς άξονες, όπως οι οδοί Εθνικής Αντιστάσεως, Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντίνου Καραμανλή, γεγονός που προκάλεσε εύλογη ανησυχία στις οικογένειες των μαθητών.

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Παρά τη μερική αναθεώρηση που έγινε κάτω από το βάρος των αντιδράσεων, το πρόβλημα παραμένει βαθύ και αναδεικνύει την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού, ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που προκαλούν αναστάτωση στις οικογένειες που απαιτούν εκ των υστέρων διορθωτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, καθιστά αναγκαία την διαφάνεια ως προς τον τρόπο λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεκάδες μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς κατανέμονται σε σχολικές μονάδες, εκτός των φυσικών ορίων της σχολικής τους κοινότητας, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες και δυνατότητες απορρόφησής τους σε γυμνάσια του Δήμου. Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετικές παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμαριάς, υπάρχουν προτάσεις αξιοποίησης διαθέσιμων σχολικών χώρων και εξεύρεσης λύσεων που θα επιτρέψουν τη φοίτηση των παιδιών σε σχολικές μονάδες εγγύτερες προς τις κατοικίες τους. Η ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ η εγγύτητα του σχολείου προς την κατοικία των παιδιών αποτελεί θεμελιώδη παιδαγωγική, κοινωνική και διοικητική αρχή.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Προτίθεται να ζητήσει από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την άμεση επανεξέταση των κατανομών μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Καλαμαριάς και να προχωρήσει σε συνεννόηση με τον Δήμο Καλαμαριάς στην εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει τη φοίτηση των παιδιών σε σχολικές μονάδες πλησιέστερες προς τις κατοικίες τους, με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την εύρυθμη καθημερινότητά τους;

2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια αποφασίστηκαν οι αρχικές κατανομές μαθητών και μαθητριών του 7ου και του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς στο 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και για ποιο λόγο δεν δόθηκε, εξαρχής, προτεραιότητα στην κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων του εγγύτερου 4ου Γυμνασίου Καλαμαριάς από τους μαθητές και τις μαθήτριες των πλησιέστερων δημοτικών σχολείων, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων μόνιμης κατοικίας τους;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει, συνολικά, το πλαίσιο κατανομής μαθητών και μαθητριών στον Δήμο Καλαμαριάς, τόσο κατά τη μετάβαση από τα Δημοτικά στα Γυμνάσια, όσο και από τα Γυμνάσια στα Λύκεια, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα άσκοπων μετακινήσεων και ταλαιπωρίας των οικογενειών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Γιαννούλης Χρήστος

Τσαπανίδου Παρθένα