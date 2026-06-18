Πολλαπλό βιβλίο: Τι ισχύει με τις προθεσμίες και τα ιδιωτικά σχολεία

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Αλλαγή δεδομένων φέρνει η ενημέρωση ότι οι προθεσμίες για την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου δεν ισχύουν για τα ιδιωτικά σχολεία, καθώς το σχετικό πληροφοριακό σύστημα αφορά μόνο τα δημόσια σχολεία και παραμένει κλειδωμένο για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, ο πρόεδρός της ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν δεσμεύονται από τις συγκεκριμένες προθεσμίες, ενώ το CTI «Διόφαντος» φέρεται να ενημερώνει πως η δήλωση δεν είναι υποχρεωτική για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι οι αντιδράσεις της, αλλά και οι διαμαρτυρίες διοικήσεων ιδιωτικών σχολείων, συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η απόφαση δημιουργεί ζήτημα άνισης μεταχείρισης σε βάρος των δημόσιων σχολείων, τα οποία κλήθηκαν να επιλέξουν βιβλία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΟΙΕΛΕ:

Υπουργείο Παιδείας: «Οι προθεσμίες για το πολλαπλό βιβλίο δεν ισχύουν στην ιδιωτική εκπαίδευση»

Ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας ότι οι προθεσμίες που είχαν τεθεί για την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου δεν ισχύουν για τα ιδιωτικά σχολεία. Το Πληροφοριακό Σύστημα Σ.Ε.Π.Β. «Ορφέας» αφορά μόνο στα δημόσια σχολεία (είναι κλειδωμένο για τα ιδιωτικά σχολεία), ενώ από την περασμένη Παρασκευή το CTI «Διόφαντος» (το ηλεκτρονικό κατάστημα διανομής σχολικών βιβλίων) ενημερώνει ότι η δήλωση δεν είναι υποχρεωτική για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Θεωρούμε ότι οι δικές μας αντιδράσεις αλλά και οι εύλογες διαμαρτυρίες πολλών διοικήσεων έπαιξαν ρόλο στην απόφαση αυτή. Βεβαίως, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι γονείς (κακώς κατά την άποψή μας) πληρώνουν τα βιβλία, αν και είναι φορολογούμενοι πολίτες και απαλλάσσουν την πολιτεία από την ανά μαθητή δαπάνη. Κι ας μην ξεχνούμε ότι δεν ανήκουν όλοι οι γονείς των ιδιωτικών σχολείων στην ελίτ. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ανήκουν σε χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και, λόγω των ελλείψεων του δημόσιου συστήματος, υποχρεώνονται να πληρώσουν για να στείλουν τα παιδιά τους στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η απόφαση αυτή αδικεί κατάφωρα τα δημόσια σχολεία και τους συναδέλφους μας στη δημόσια εκπαίδευση που υποχρεώθηκαν να επιλέξουν βιβλία σε ασφυκτικές προθεσμίες. Έχουμε αναφέρει ότι αυτό ναρκοθετεί την, σε γενικές γραμμές, θετική πρωτοβουλία για το πολλαπλό βιβλίο (που θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο ανοιχτή και να μην καταλήγει εκ νέου σε επιλογή ενός μόνο εγχειριδίου). Ελπίζουμε, ακόμη και την ύστατη ώρα, να ανακοινωθεί παράταση για τα δημόσια σχολεία, ώστε να έχουν χρόνο οι συνάδελφοί μας να κρίνουν και να αξιολογήσουν τα βιβλία με βάση τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών τους.

Τέλος, προκύπτει και εύλογη απορία. Άραγε, τα βιβλιοπωλεία θα διαθέτουν όλες τις επιλογές για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων; Ή μήπως το σφάλμα με την αγορά των βιβλίων από τους γονείς θα δημιουργήσει ένα χάος για τους μαθητές μας το Σεπτέμβριο του 2027 λόγω του πολλαπλού βιβλίου; Ας αναρωτηθούν σχετικά οι αρμόδιοι…