Θερμοσίφωνας, υγρασία, καζανάκι: Πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης και πότε ο ενοικιαστής

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Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει πότε το κόστος επισκευών σε μισθωμένη κατοικία βαραίνει τον ιδιοκτήτη και πότε τον ενοικιαστή, με βασικό κριτήριο την αιτία της φθοράς.

Οι βλάβες σε ένα μισθωμένο σπίτι αποτελούν συχνά σημείο τριβής ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, ιδιαίτερα όταν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος της επισκευής.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας δίνει διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις φθορών και ζημιών σε μισθωμένες κατοικίες, επισημαίνοντας ότι το βασικό κριτήριο είναι η αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα.

Πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης

Όταν μια βλάβη οφείλεται στη φυσιολογική παλαιότητα του ακινήτου ή στη φθορά που προκαλείται από την πάροδο του χρόνου, η ευθύνη ανήκει στον ιδιοκτήτη.

Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να ενταχθούν προβλήματα σε σωληνώσεις, καζανάκια, υγρασίες, ηλεκτρολογικές δυσλειτουργίες ή υδραυλικές βλάβες που συνδέονται με την παλαιότητα των εγκαταστάσεων.

Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να διατηρεί το ακίνητο σε κατάσταση κατάλληλη για κατοίκηση.

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Αυτό σημαίνει ότι το σπίτι πρέπει να παραμένει ασφαλές, λειτουργικό και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τον ενοικιαστή για τον σκοπό για τον οποίο μισθώθηκε.

Ποιες φθορές βαραίνουν τον ενοικιαστή

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει τις μικρές εργασίες συντήρησης που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση του σπιτιού.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, η αλλαγή λαμπτήρων, η αντικατάσταση απλών εξαρτημάτων ή μικροεπισκευές που σχετίζονται με τη συνηθισμένη χρήση της κατοικίας.

Παράλληλα, ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από δική του υπαιτιότητα.

Το ίδιο ισχύει και όταν η φθορά προκαλείται από πρόσωπα που διαμένουν μαζί του στο ακίνητο.

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Παραδείγματα ζημιών από υπαιτιότητα

Στις ζημιές που μπορεί να βαρύνουν τον ενοικιαστή περιλαμβάνονται σπασμένα τζάμια, φθορές σε πόρτες ή τρύπες στους τοίχους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος αποκατάστασης δεν μπορεί να μεταφερθεί στον ιδιοκτήτη, εφόσον η ζημιά δεν συνδέεται με παλαιότητα ή φυσιολογική φθορά.

Η διάκριση ανάμεσα στη φυσιολογική φθορά και στη ζημιά από κακή χρήση είναι καθοριστική.

Για τον λόγο αυτό, κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά και την κατάσταση του ακινήτου.

Τι πρέπει να κάνει ο ενοικιαστής σε σοβαρή βλάβη

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ο ενοικιαστής δεν πρέπει να προχωρά μόνος του σε επισκευές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ιδιοκτήτη.

Πρώτο βήμα πρέπει να είναι η επικοινωνία με τον εκμισθωτή, ώστε να υπάρξει συνεννόηση για το είδος της βλάβης, τον τρόπο αποκατάστασης και το ποιος θα αναλάβει το κόστος.

Αν ο ενοικιαστής προχωρήσει σε εργασίες χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα έξοδα.

Η προειδοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις δαπανηρών επισκευών, όπου μπορεί να προκύψουν διαφωνίες για την αναγκαιότητα ή το ύψος της δαπάνης.

Ο ρόλος της σύμβασης μίσθωσης

Καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει και το μισθωτήριο συμβόλαιο, καθώς συχνά περιλαμβάνει ειδικούς όρους για φθορές, επισκευές και έξοδα συντήρησης.

Οι όροι αυτοί πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, καθώς μπορούν να εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να διαμένει σε ασφαλές και λειτουργικό ακίνητο.

Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να απαιτεί από τον μισθωτή να χρησιμοποιεί το σπίτι με προσοχή και να αποκαθιστά ζημιές που προκαλούνται από δική του ευθύνη.

Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο πλευρές

Η σαφής επικοινωνία ανάμεσα σε ιδιοκτήτη και ενοικιαστή μπορεί να αποτρέψει πολλές συγκρούσεις όταν προκύψει μια βλάβη.

Καλό είναι κάθε σοβαρό πρόβλημα να γνωστοποιείται άμεσα και να υπάρχει συνεννόηση πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία.

Η αιτία της φθοράς είναι το στοιχείο που καθορίζει ποιος θα πληρώσει την επισκευή.

Αν πρόκειται για φυσιολογική παλαιότητα, η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Αν πρόκειται για ζημιά από χρήση ή υπαιτιότητα του ενοικιαστή, το κόστος μεταφέρεται στον ίδιο.