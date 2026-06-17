Μηχανογραφικό 2026: Τι ισχύει για όσους διεκδικούν το 10% και για το παράλληλο μηχανογραφικό

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Αν ένας υποψήφιος υποβάλει και Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος.

Μηχανογραφικό 2026: Έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θέλουν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αφορά τόσο την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και την εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ, μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πότε γίνεται η δημιουργία password

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προσέρχονται στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 17 Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, προκειμένου να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών.

Οδηγός για το Μηχανογραφικό 2026: Πότε οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν κωδικό ασφαλείας

Για έκτακτους λόγους, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και τις επόμενες ημέρες του Ιουλίου, κατά τις οποίες θα λειτουργούν τα Λύκεια.

Το password είναι απαραίτητο βήμα πριν από την οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού. Η περίοδος υποβολής τους θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διαδικασίες για την απόκτηση κωδικού και την υποβολή Μηχανογραφικού θα παραμείνουν ενεργές και αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στα μέσα Ιουλίου.

Ποιοι υποψήφιοι πρέπει να πάνε στο Λύκειο

Στο Λύκειό τους πρέπει να προσέλθουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2026 και κατέχουν ή αποκτούν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ απαιτείται απολυτήριο, ενώ για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ απαιτούνται απολυτήριο και πτυχίο.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ασφαλείας για να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Αν ένας υποψήφιος υποβάλει και Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας θα είναι ο ίδιος.

Τι ισχύει για όσους διεκδικούν το 10%

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Η διαδικασία αφορά και τους αποφοίτους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025 και φέτος διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει στην τελευταία τους εξέταση. Για να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, πρέπει επίσης να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι του 10% δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

Στη διαδικασία συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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Παράλληλο Μηχανογραφικό για Δημόσιες ΣΑΕΚ

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ, πρώην ΙΕΚ.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται επίσης η δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας.

Έτσι, το password δεν αφορά μόνο όσους διεκδικούν θέση σε ΑΕΙ, αλλά και όσους ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την επιλογή Δημόσιας ΣΑΕΚ μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Τι ισχύει για τις επαναληπτικές εξετάσεις

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους υποψηφίους που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι αυτοί θα καταθέσουν Μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τότε θα μπορέσουν να αποκτήσουν και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που απαιτείται για τη διαδικασία.

Με την έναρξη της δημιουργίας των κωδικών ασφαλείας, οι υποψήφιοι μπαίνουν ουσιαστικά στο επόμενο κρίσιμο στάδιο μετά τις εξετάσεις, πριν από την υποβολή των επιλογών τους για σχολές, τμήματα και Δημόσιες ΣΑΕΚ.