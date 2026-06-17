Πού θα κινηθούν οι βάσεις 2026: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

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Οι πρώτες ενδείξεις από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν στοχευμένες μεταβολές στις βάσεις των Πανελλαδικών 2026, με Μαθηματικά, Βιολογία, Αρχαία, Οικονομία και Πληροφορική να κρίνουν την εικόνα ανά πεδίο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 έχει αρχίσει, με τις πρώτες ενδείξεις από τα βαθμολογικά κέντρα να δίνουν μια αρχική εικόνα για την πορεία των επιδόσεων και των βάσεων.

Τα ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι δεν αναμένεται γενικευμένη ανατροπή, αλλά επιμέρους μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο.

Τα μαθήματα που επηρεάζουν τις βάσεις

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα Αρχαία Ελληνικά φαίνεται να περιορίζουν τον αριθμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών. Το άγνωστο κείμενο χαρακτηρίστηκε απαιτητικό και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των επιδόσεων στο 1ο Πεδίο.

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Στις Θετικές Σπουδές, το βάρος πέφτει κυρίως στα Μαθηματικά. Το μάθημα αναδεικνύεται σε καθοριστικό ρυθμιστή για τις Πολυτεχνικές Σχολές και τα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου.

Στις Επιστήμες Υγείας, η Βιολογία φαίνεται να έχει δυσκολέψει ακόμη και καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, ενώ στο 4ο Πεδίο η Οικονομία και η Πληροφορική αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τα ανταγωνιστικά τμήματα.

1ο Πεδίο: Τα Αρχαία περιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, τα Αρχαία Ελληνικά είναι το μάθημα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την επίδρασή του στις βάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών, το άγνωστο κείμενο είχε αυξημένες απαιτήσεις και αναμένεται να περιορίσει τις άριστες επιδόσεις.

Αντίθετα, τα Λατινικά και η Ιστορία κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενο επίπεδο, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε σχετική σταθερότητα στις Νομικές Σχολές και στα υπόλοιπα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου, με μικρές διακυμάνσεις και όχι έντονες ανατροπές.

2ο Πεδίο: Τα Μαθηματικά στο επίκεντρο

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, οι επιδόσεις στα Μαθηματικά αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις βάσεις των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων Θετικών Επιστημών.

Τα πρώτα θέματα κρίθηκαν βατά, όμως το τέταρτο θέμα ανέβασε σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας. Αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι αριστούχοι θα είναι λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι.

Η Φυσική λειτούργησε πιο εξισορροπητικά. Παρότι απαιτούσε καλή κατανόηση της ύλης και σωστή διαχείριση χρόνου, χαρακτηρίζεται ευκολότερη από την περσινή εξέταση.

Στη Χημεία, οι δυσκολίες εμφανίστηκαν κυρίως στα τελευταία θέματα, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις βαθμολογίες πάνω από το 18.

Παρά την πίεση που προκαλούν τα Μαθηματικά, οι Πολυτεχνικές Σχολές αναμένεται να κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, χωρίς μεγάλες μεταβολές.

3ο Πεδίο: Η Βιολογία πιέζει τους υποψηφίους

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η Βιολογία φαίνεται πως θα είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη επίδραση στις τελικές επιδόσεις.

Τα θέματα απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη, ουσιαστική κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και δυνατότητα αξιοποίησης γνώσεων από διαφορετικά σημεία της ύλης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δυσκολευτούν ακόμη και υποψήφιοι με καλή προετοιμασία, ιδιαίτερα όσοι στόχευαν σε βαθμολογίες κορυφής.

Η Χημεία κινήθηκε επίσης σε απαιτητικό επίπεδο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκύπτει εικόνα μεγάλης διαφοροποίησης σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα περσινά επίπεδα, με πιθανές μόνο οριακές μεταβολές.

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4ο Πεδίο: Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε Οικονομία και Πληροφορική

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο καταγράφονται οι πιο έντονες ενδείξεις για μεταβολές στις βάσεις.

Η Πληροφορική χαρακτηρίστηκε πιο απαιτητική από πέρυσι, κυρίως λόγω των δυσκολιών στην αλγοριθμική σκέψη. Αυτό αναμένεται να περιορίσει τις πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Αυξημένες απαιτήσεις είχε και η Αρχή Οικονομικής Θεωρίας. Το Θέμα Γ, ειδικότερα, απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια, οικονομική σκέψη και συνθετική προσέγγιση.

Σε συνδυασμό με τα απαιτητικά Μαθηματικά, η εικόνα αυτή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των αριστούχων στα τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης.

Για τον λόγο αυτό, το 4ο Πεδίο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για ήπια πτώση σε ανταγωνιστικά τμήματα.

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Πού αναμένονται οι βάσεις

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται σταθερότητα ή οριακή άνοδος στις Νομικές και στις υπόλοιπες υψηλόβαθμες σχολές.

Στο 2ο Πεδίο, οι Πολυτεχνικές Σχολές και τα κορυφαία τμήματα των Θετικών Σπουδών εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, με μικρές μόνο μεταβολές.

Στο 3ο Πεδίο, οι Ιατρικές Σχολές δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να οδηγούνται σε μεγάλες ανακατατάξεις, παρά τη δυσκολία της Βιολογίας.

Στο 4ο Πεδίο, οι πιέσεις από Πληροφορική, Οικονομία και Μαθηματικά δημιουργούν πιθανότητες για ήπια υποχώρηση, κυρίως στα πιο ανταγωνιστικά τμήματα.

Πότε θα υπάρξει καθαρή εικόνα

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών αναμένονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, με πιθανότερες ημερομηνίες την 25η ή την 26η Ιουνίου.

Μέχρι τότε, οι εκτιμήσεις στηρίζονται στη δυσκολία των θεμάτων και στις πρώτες πληροφορίες από τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Η καθαρή εικόνα για τις βάσεις θα αρχίσει να διαμορφώνεται μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, καθώς τότε θα φανεί ο πραγματικός αριθμός των υψηλών επιδόσεων ανά μάθημα και ανά επιστημονικό πεδίο.